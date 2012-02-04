В поселке Боровеньки Кременского района Луганской области 20-летний парень «заминировал» собственный дом из-за ссоры с матерью.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественнстью ГУМВД Украины в Луганской области, сообщение в милицию о заминировании поступило 2 февраля.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра дома взрывчатых веществ обнаружено не было. Сразу же были установлены личности людей, проживающих по данному адресу.

Поводом для звонка стал конфликт, произошедший накануне. Мать грозилась вызвать милицию, на что сын ответил, что вызовет ее сам, воспользовался телефоном друга и сообщил о заминировании собственного дома.

«Сотрудникам милиции звонивший сразу же во всем признался, но на вопрос, зачем он это сделал, внятного ответа дать не смог, только и говорил, что «бес попутал», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).