В Киеве 8-летняя девочка ушла на улицу из-за конфликта с родителями

18:40, 02 февраля 2012
Разное
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Ребенка нашла милиция

Сотрудники столичной милиции нашли 8-летнюю девочку, которая сегодня исчезла в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, девочку нашли на улице в этом же районе, где она проживает с родителями.

Как выяснилось, ребенок ушел от родителей из-за неурядиц, связанных с учебой.

Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, девочку передали родителям.

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