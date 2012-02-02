В Киеве 8-летняя девочка ушла на улицу из-за конфликта с родителями

Сотрудники столичной милиции нашли 8-летнюю девочку, которая сегодня исчезла в Голосеевском районе Киева.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, девочку нашли на улице в этом же районе, где она проживает с родителями.

Как выяснилось, ребенок ушел от родителей из-за неурядиц, связанных с учебой.

Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, девочку передали родителям.