«Шкода» насмерть сбила мужчину
12:59, 08 января 2012Разное
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ДТП в Житомирской области
В Житомирской области водитель автомобиля сбил насмерть мужчину.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области, ДТП произошло вчера около 17.00 на 16-ом километре автодороги Житомир - Могилёв-Подольский.
Водитель автомобиля «Шкода» сбил 56-летнего жителя села Вертокиевка Житомирского района.
По данному факту работниками правоохранительных органов проводится проверка.
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