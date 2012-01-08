«Шкода» насмерть сбила мужчину

ДТП в Житомирской области

В Житомирской области водитель автомобиля сбил насмерть мужчину. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Житомирской области, ДТП произошло вчера около 17.00 на 16-ом километре автодороги Житомир - Могилёв-Подольский. Водитель автомобиля «Шкода» сбил 56-летнего жителя села Вертокиевка Житомирского района. По данному факту работниками правоохранительных органов проводится проверка.

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