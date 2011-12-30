Семеро украинцев пострадали в ДТП в Польше

Семь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Польше.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Кракове.

По словам А.ДИКУСАРОВА, 28 декабря в результате ДТП, которое произошло возле г. Величка (Малопольское воеводство), 7 граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Двум из них оказана необходимая медицинская помощь в местной больнице.

По состоянию на 11.30 (по киевскому времени) все граждане Украины после замены автобуса продолжили свое путешествие в г. Закопане.

Указанное дело находится на контроле в Генконсульстве Украины в Кракове и Департаменте консульской службы МИД Украины.