Семеро украинцев пострадали в ДТП в Польше
Двоим понадобилась помошь врачей
Семь граждан Украины пострадали в результате ДТП в Польше.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Кракове.
По словам А.ДИКУСАРОВА, 28 декабря в результате ДТП, которое произошло возле г. Величка (Малопольское воеводство), 7 граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Двум из них оказана необходимая медицинская помощь в местной больнице.
По состоянию на 11.30 (по киевскому времени) все граждане Украины после замены автобуса продолжили свое путешествие в г. Закопане.
Указанное дело находится на контроле в Генконсульстве Украины в Кракове и Департаменте консульской службы МИД Украины.