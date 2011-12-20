От переохлаждения погибли мужчина и женщина

В Житомирской области от переохлаждения погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Житомирской области, несчастные случаи произошли 17 и 18 декабря, однако официально них стало известно лишь сегодня.

Так, 17 декабря погиб 46-летний житель села Мокренщина Черняховского района, а на следующий день погибла 34-летняя житомирянка.