Водитель маршрутки, бросивший окурок на авто секретаря горсовета, отстранен

В Тернополе водителя маршрутки, который курил в салоне и выбросил окурок на лобовое стекло автомобиля секретаря городского совета Игоря ТУРСКОГО, проезжавший рядом, на 5 дней отстранили от работы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник городского Управления транспорта Игорь МЕДИНСКИЙ.

По его словам, И.ТУРСКИЙ об инциденте сообщил во время заседания исполкома, указав номер автобуса, после этого было проведено служебное расследование и установлена личность водителя.

«Им оказался работник КП «Тернопольгоравтотранс», ему объявлен выговор, и на 5 дней он отстранен от управления», – сообщил о мере наказания водителя И.МЕДИНСКИЙ.

Он отметил, что в целом с начала года на работу водителей маршруток поступило около 80 жалоб. После их рассмотрения 30 водителей были вообще уволены с работы, еще около 20 получили выговоры и были временно отстранены от управления транспортными средствами.

«Уволили тех водителей, которые неоднократно безосновательно отказывали льготникам, хамили людям. То есть, они до этого уже получали выговор, и не сделали выводов. Если же на водителя жалуются впервые, и этот факт подтверждается, он получает выговор, и на 5 дней идет выполнять гаражные работы. Кроме этого, таких водителей перед возвращением на маршрут ожидает пересдача инструктажа по предоставлению услуг общественным транспортом», – рассказал И.МЕДИНСКИЙ.

Вместе с тем он отметил, что нередко водителей провоцируют сами пассажиры.

«То есть льготник, если в салоне уже исчерпана квота перевозки льготников, таки платит за проезд, но потом начинает угрожать водителю, что вот он пожалуется, и перевозчика будут ожидать неприятности. Отдельные водители реагируют на такую провокацию, возникает ссора и как результат – жалоба на хамское отношение водителя к пенсионеру», – обрисовал ситуацию начальник городского управления транспорта.

В целом, по его данным, из общего количества жалоб 60% предопределены отказом в перевозке льготникам, 10-15% – разговорами водителя по мобильному телефону во время движения, 15% – курением в салоне, 10% – невежливым отношением к пассажирам.

«Реакция есть по каждой жалобе. Но мы как управление стараемся действовать взвешенно. Ведь профессиональный водитель быстро не рождается, его еще нужно вырастить. И если постоянно ставить вопрос об увольнении водителей за нарушение, то у нас уже не было бы ни водителей, ни перевозчиков», – подытожил И.МЕДИНСКИЙ.

Он также выразил убеждение, что количество жалоб, если его сравнивать с количеством перевезенных водителями маршруток пассажиров, является мизерным.