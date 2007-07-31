КамАЗ зацепил Maзду и врезался в ЗиЛ: есть жертвы

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем вчера в Крыму, погиб человек, еще пять человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 29 км автодороги Ялта-Севастополь водитель автомобиля «КамАЗ 65115-016-12», двигаясь в направлении Севастополя, при выполнении обгона совершил касательное столкновение с автомобилем “Mazda 6 SDN”, который двигался во встречном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ЗиЛ 5301».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля “ЗиЛ” погиб на месте происшествия. Пассажир «ЗиЛа», водитель и пассажир автомобиля “КамАЗ”, а также водитель и пассажир автомобиля “Mazda” (ребенок 1994 г.р.) с телесными повреждениями доставлены в Ялтинскую городскую больницу.