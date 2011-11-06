Автор книги про зубы знаменитостей купил зуб Джона Леннона

Майкл Жук заплатил более тридцати тысяч долларов за пожелтевший коренной зуб со значительной полостью внутри.

Зуб был преподнесен Ленноном в качестве сувенира его горничной в конце 1960-х годов.

Жук, написавший книгу о зубах знаменитостей, полагает, что хотя некоторые люди посчитают зуб ужасным, другим он понравится. Чтобы доказать это, он планирует взять коренной зуб Леннона в турне по стоматологическим училищами.

Леннон отдал ранее вырванный им самим зуб своей горничной Дот Джарлетт (Dot Jarlett), работавшей в его доме в Кенвуде в конце 1960-х годов, пишет РИА Новости. Он попросил ее подарить зуб дочери как сувенир. Однако затем этот сувенир оказался в коллекции памятных вещей рок-музыкантов, принадлежащей основателю музыкального лейбла Creation Records Алану Макги (Alan McGee). Тот решил распродать эти реликвии, заявив, что устал от индустрии рок-музыки.

Аукцион, на котором был продан зуб Леннона, организовал аукционный дом Omega Auctions. Среди других лотов были оригинальный текст контракта Creation Records с группой The Jesus and Mary Chain, а также письма, полученные Макги от различных знаменитых людей и политиков, в том числе - бывшего британского премьера Тони Блэра.