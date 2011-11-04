Варшавский аэропорт потерял 600 тысяч долларов

Крупнейший в Польше варшавский аэропорт оценивает свои потери от почти двухдневного простоя, вызванного аварийной посадкой самолета Boeing-767 в понедельник, 31 октября, в сумму около 0,6 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил директор государственного предприятия "Аэропорты" Михал МАЖЕЦ, назвав эти данные предварительными.

Он сказал, что самолет во время аварийной посадки «практически не повредил» взлетно-посадочную полосу, а только разбил десять ламп освещения.

Директор также отметил эффективную работу наземных служб.

«В этом случае можно сказать, что эти процедуры были реализованы эффективно. Нам удалось сделать возможной безопасной посадку этого самолета и безопасно заняться пассажирами», - сказал М.МАЖЕЦ.

По его словами, самолет, который аварийно приземлился в Варшаве в 14:45 в понедельник, остановился возле окончания двух стартовых полос, чем полностью заблокировал движение в аэропорту.

Он отметил, что поднятие самого самолета, который весит около 100 тонн, длилось около полутора часов.

Участники пресс-конференции также отметили, что, по оценкам специалистов Boeing-767, этот самолет сможет еще осуществлять полеты.

Как сообщал УНИАН, польский национальный авиаперевозчик компания LOT оценивает свои убытки из-за аварии самолета и отмены рейсов с Варшавы также в сумму около 0,6 млн. долларов.

LOT ежедневно реализует со столичного аэродрома 280 из около 400 рейсов. Варшавский аэропорт возобновил свою работу в среду в 22:30.