На трассе Киев-Чоп легковушку с россиянами засыпало свеклой

ражданка России 29 октября была госпитализирована из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев-Чоп" возле с. Привольное Дубновского района Ровенской области. Об этом ТСН сообщил представитель отдела ГАИ УМВД в Ровенской области.

По его словам, около 19:40 на 369 километре трассы "Киев-Чоп" автомобиль Citroen DS3 на большой скорости въехал в прицеп автомобиля "КамАЗ", груженный сахарной свеклой, что выполнял маневр разворота в предусмотренном для этого месте.

За рулем автомобиля Citroen DS3 находился 65-летний житель Московской области, вместе со своей женой, также жительницей Московской области, которые возвращались из Германии. По предварительным данным, россиянин решил обогнать "КамАЗ" с левой стороны, использовав для этого полосу для разворота транспортных средств, и не придерживался крайней правой полосы движения.

Citroen DS3 врезался в переднее левое колесо прицепа. Во время столкновения в салоне автомобиля сработали подушки безопасности, которые спасли жизнь водителю и пассажиру.

Вследствие ДТП жена водителя с травмами была госпитализирована в реанимацию Дубновской районной больницы, сам водитель от столкновения почти не пострадал.

У автомобиля при столкновении была разбита передняя часть, а также его засыпало сахарной свеклой. По факту ДТП проводится расследование.