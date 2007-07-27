Казаки блокируют место строительства памятника Екатерине II (7 фото)
Несколько сот их прибыли из 6 областей в Одессу
Несколько сот членов Украинского казачества, прибывшие из шести (Черкасская, Винницкая, Херсонская, Луганская, Черновицкая и Тернопольская) областей в Одессу, заблокировали стройплощадку на месте демонтированного памятника «Потёмкинцям - потомки», где планируется установить памятник российской императрице Екатерине II. Казаки отодвинули от входа на стройплощадку, обнесённую металлическим забором, охранников строительной фирмы и провели выездной Чрезвычайный совет казачества.
Как заявил на совете один из атаманов, «на этой святой земле должна стоять казачья церковь».
Представители казачества установили на площадке освященный крест и провели в горсовете встречу с вице-мэром Одессы.
Фото Олега Куцкого / УНИАН