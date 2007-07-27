Казаки блокируют место строительства памятника Екатерине II (7 фото)

08:49, 27 июля 2007
Разное
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Несколько сот их прибыли из 6 областей в Одессу

Несколько сот членов Украинского казачества, прибывшие из шести (Черкасская, Винницкая, Херсонская, Луганская, Черновицкая и Тернопольская) областей в Одессу, заблокировали стройплощадку на месте демонтированного памятника «Потёмкинцям - потомки», где планируется установить памятник российской императрице Екатерине II. Казаки отодвинули от входа на стройплощадку, обнесённую металлическим забором, охранников строительной фирмы и провели выездной Чрезвычайный совет казачества.

Как заявил на совете один из атаманов, «на этой святой земле должна стоять казачья церковь».

Представители казачества установили на площадке освященный крест и провели в горсовете встречу с вице-мэром Одессы.

Активисты Украинского казачества проводят митинг, протестуя против установки памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.

Оттеснённые охранники наблюдают за митингом активистов Украинского казачества, которые протестуют против установки памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.

Активисты Украинского казачества установили освящённый крест на месте, где они требуют строить казацкую церковь вместо планируемого памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.

Участники митинга, который провели активисты Украинского казачества, протестуя против установки памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.Активисты Украинского казачества установили освящённый крест на месте, где они требуют строить казацкую церковь вместо планируемого памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.

Участники митинга, который провели активисты Украинского казачества, протестуя против установки памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.Участники митинга, который провели активисты Украинского казачества, протестуя против установки памятника российской императрице Екатерине II, в центре Одессы, 26 июля 2007 г.

Фото Олега Куцкого / УНИАН

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