Во Львове исчез целый арсенал оружия - почему никто не отправлен в отставку?

Случай беспрецедентный! Скандальный! Катастрофический! В мирное время, со складов (или оружейных комнат?) Львовского государственного университета внутренних войск исчезло!!! 140 пистолетов Макарова, автоматы, винтовки и даже пулемет!

Это тот случай, когда весь Совет безопасности и обороны Украины во главе с Президентом страны, главой СБУ, министром МВД, главным военным разведчиком, со всей своей профессиональной челядью, уже давно должны дневать и ночевать во Львове - с единственной задачей: вернуть оружие на склад, а виновных судить за тяжелое уголовное преступление, за действия, угрожающие основам государственности страны.

В советские времена дежурные генералы даже старого и больного Генерального секретаря Леонида Брежнева разбудили бы среди ночи, чтобы сообщить страшную новость об исчезновении целого арсенала оружия, которым можно вооружить банду, батальон, усиленный тяжелым стрелковым оружием. А огромным вооруженным силам СССР объявили бы боевую тревогу, на Лубянке окна бы горели всю ночь, а стратегические ракеты перенацелили бы на США.

По сути, криминал объявил государству войну, начал массово вооружать отморозков. Можно предположить, что «некие темные силы» организуют парралельные с легитимными военными структурами незаконные, вооруженные формирования с неизвестными нам целями и задачами.

140 пистолетов, автоматы, пулемет. Где сегодня «гуляет» это оружие? Похоже, что «дело было поставлено на поток». А это значит, что в воровство оружия было вовлечено много людей. Может быть, сотни, может больше, - тысячи. А самое страшное, что преступники, похоже, люди в милицейских погонах.

Любой офицер знает, как охраняется оружие в части, в военном учебном заведении. И прекрасно понимает всю меру ответственности за сохранение оружия и боеприпасов. Эти правила выстраданы огромным опытом войны, кровью тысяч людей, которые погибли из-за безответственности командиров и начальников.

Значит, воры были уверены в своей безнаказанности, в том, что у них есть «крыша», защита. Поэтому речь не идет о непрофессионализме. Это предательство интересов страны, это нарушение присяги, позор, цинизм мерзавцев в погонах, которые занимаются бизнесом на крови своих граждан.

Строгие армейские инструкции требуют проверок в сохранении оружия и боеприпасов. Этот контроль строго документируются, он формализован с точностью до точки, запятой. Сотни офицеров, начиная от военнослужащих Львовского университета внутренних войск до представителей министерства, в том числе и представители СБУ, ставили свои подписи, заверяли нас с вами, в том, что оружие на месте, в сохранности. А на самом деле оружия на складах не было.

Оружие, как известно, создают для того, чтобы убивать, калечить. Кто сегодня из государственных мужей возьмет на себя ответственность за то, что пропавшее оружие не будет использовано во зло, как орудие преступления!? Кто из силовиков даст гарантии того, что не будет из этого оружия убит ваш, обыватель, друг, брат, ребенок, жена, отец?

Этот беспрецедентный случай, это трагедия. Ведь патриотизм – это когда тебе больно за страну, в которой ты живешь. Ответственные министры и глава СБУ дали зеленый свет тем, кто желает в нас стрелять за деньги или просто так, для удовольствия.

Если немедленно, срочно, безоговорочно, президент Виктор Янукович не отправит в отставку, и не привлечет к ответственности главу СБУ Валерия Хорошковского и министра внутренних дел Анатолия Могилева, то в мире об Украине будут говорить как о стране, которая массово вооружает преступников, как о стране, от которой исходят криминальные угрозы. Ну а для нас, живущих в этой стране, это значит, что они не могут гарантировать нашу безопасность. Так ради чего мы должны их кормить?

Виктор Тимошенко