В Сарнах заседает спецкомиссия: городу угрожает 250-килограммовая бомба

В Сарнах Ривненской области проходит заседание специальной комиссии по поиску путей обезвреживания 250-килограммовой немецкой бомбы времен Второй мировой войны, которую накануне обнаружили в центре города, на улице Ярослава Мудрого.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра пропаганды Управления МЧС в Ривненской области Николай ПРОКОПЧУК.

Бомба, радиус действия которой составляет 1 тыс. 200 м, находится в 150 м от узловой железнодорожной станции Сарны, в 100 м от здания райгосадминистрации. Доступ к опасной находке саперов крайне усложнен.

Рассматриваются варианты вывоза опасной находки за пределы населенного пункта, но не исключается и вариант подрыва бомбы на месте с предварительной эвакуацией людей.