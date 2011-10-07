Двое мужчин погибли в колодце

В Тернополе при обустройстве колодца погибли двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о несчастном случае на улице Текстильной города Тернополя в оперативно-диспетчерскую службу МЧС поступило в 8 утра.

Как выяснилось, двое мужчин обустраивали колодец. Один из них потерял сознание и упал вниз. Его товарищ пытался ему помочь, но также упал на дно.

На место события немедленно прибыли спасатели. Пострадавшие находились на глубине около 20 м, признаков жизни не подавали. Спасательные работы были усложнены узким диаметром колодца, загроможденного посторонними предметами. На поверхность были подняты тела пострадавших. Их смерть констатировали врачи.