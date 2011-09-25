Епархия УПЦ МП организует песенный конкурс

В Виннице пройдет песенный молодежный конкурс «Ищем таланты», организованный Винницкой епархией Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ МП.

Определено, что заключительный этап конкурса, в котором примут участие лучшие участники от каждого прихода, состоится в субботу, 18 ноября 2011 года. До этого времени предыдущий этап конкурса должен пройти в каждом приходе. Участники конкурса (один или группа) должны исполнить две песни: одну духовную и одну светскую.

Кроме подготовки к песенному конкурсу приходы получили задание готовить молодежные команды для участия в соревновании православных эрудитов, заключительный этап которого состоится в декабре текущего года.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой епархии УПЦ МП 2011 год объявлен Годом молодежи.