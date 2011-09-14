У заснувшего на посту матроса украли автомат

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту потери автомата матросом срочной службы во время охраны военного городка.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Военно-морских сил Украины Ольга КОРОБКО.

Военная часть, расположенная в Севастополе, была привлечена к учениям. Матрос получил автомат АКС-74у и приступил в качестве патрульного к несению службы по охране городка.

Под утро 13 сентября срочник заснул, в этот момент оружие похитили. Офицер обнаружил пропажу автомата. В часть выехала следственная группа военной прокуратуры Севастопольского гарнизона. Оружие нашли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 413 Уголовного кодекса Украины (потеря вверенного для служебного пользования оружия в результате нарушения правил его хранения).

Матрос находится под наблюдением командования Севастопольского зонального отдела Военной службы правопорядка.