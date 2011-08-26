В Украину хлынули позорные инвестиции

Цинизм нынешних правителей поразил на днях в очередной раз. Они снова без капли смущения говорят на «черное» – «белое», хвалясь «достижениями», которых нужно стыдиться.

Так, на днях первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Андрей Клюев заявил, что динамика экономических показателей свидетельствует о выходе Украины из инвестиционного кризиса. Аргументировал он этот свой вывод, в том числе, восходящим трендом показателей прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну. По словам Клюева, с оговоркой, что это предварительные данные, объем ПИИ в Украину в первом полугодии 2011 года увеличился до 3 млрд. долл. США по сравнению с 2,1 млрд. долл. за аналогичный период прошлого года.

И дело даже не в том, что первый вице-премьер значительно преувеличил цифру. И Госстат Украины подает в разных отчетах несколько отличающиеся между собой показатели: в экспресс-выпуске статистического ведомства можно прочесть, что величина ПИИ за первое полугодие т.г. составила 2452,4 млн. долл., из данных же в основной таблице следует, что этот объем равен 2497,7 млн. долл.

Кстати, президент Янукович тоже «грешит» с показателями иностранных инвестиций. «Я вижу современную страну, которая динамично развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок вступает в силу после изнурительной рецессии. Только в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%», - написал он недавно в статье «Украина: наше будущее с Европейским Союзом» в газете The Wall Street Journal. И это тоже неправда, так как в действительности объем ПИИ за 2010 год увеличился по сравнению с 2009 годом лишь на 8,8%. Но гораздо важней структура иностранных инвестиций – в частности, из каких государств и в каких размерах они поступили.

Давайте-ка взглянем, кто же «побаловал» сильнее всего Украину иностранными инвестициями в текущем году! К тому же, эта информация прольет свет на причину, по которой господин Клюев и другие представители власти не торопятся знакомить общественность с географической структурой ПИИ.

Итак, больше всех поступило ПИИ в первом полугодии нынешнего года от «инвесторов» из маленького островного государства Кипр – 1 705,0 млн. долл. Причем, по суммарному объему инвестиций в Украину за все годы независимости этот остров также занимает первое место – 7 365,5 млн. долл. или 24,6% от общей величины ПИИ по состоянию на 1 июля 2011 года. Из Германии, которая на второй позиции по суммарным размерам прямых инвестиций в Украину, за первые 6 месяцев 2011 года пришло лишь 288,6 млн. долл.

При этом и экономическим экспертам, и правительству хорошо известно, что собой представляют кипрские «инвестиции». Это криминальные деньги, выведенные ранее на кипрский оффшор с целью уклонения от уплаты налогов украинскими и российскими бизнесменами, а затем отмываемые под видом прямых иностранных инвестиций в Украину.

Теперь предлагаем посмотреть, в каких объемах в разные годы поступали в Украину «инвестиции» из Кипра, и какова их доля в общих размерах инвестиций за эти периоды (по данным Госстата):

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 пол. 2011 ПИИ, млн. долл. 1696 8021,3 4810,3 8303,4 6234 4303,4 4681,4 2497,7 ПИИ из Кипра, млн. долл. 256,4 526,4 1449,7 2930,1 1741,1 910,3 1321,4 1705,0 Доля ПИИ из Кипра в общей величине (%) 15,1 6,6 30,1 35,3 27,9 21,2 28,2 68,3

Особое внимание стоит обратить на последнюю строку, демонстрирующую динамику процентов кипрских «инвестиций» в общей величине инвестиций. При этом нелишне будет вспомнить и о том, правительства под чьим руководством правили в стране в те или иные периоды.

Как видим, в 2005 году, когда пришло правительство Тимошенко, активность «киприотов» существенно поутихла (в относительном измерении) по сравнению с 2004 годом, который был последним годом премьерства Януковича при президенте Кучме. В 2006 году, когда правительство возглавляли Ехануров и Янукович, деньги из Кипра потекли рекой в Украину, а в 2007 году, когда правил почти весь год премьер-министр Янукович, их поток возрос еще сильнее. В 2008 году Кабмин возглавила опять Тимошенко, и доля кипрских «инвестиций» снова пошла на убыль. В 2009 году этот показатель еще больше снизился. Но в 2010 году в Украине к власти пришла команда Януковича-Азарова, и киприоты-«инвесторы» снова оживились. А в 2011 году они установили рекорд своей активности, сформировал более 2/3 общего объема ПИИ в Украину.

Весьма красноречивая динамика, не так ли? К этому остается только добавить, что лидером среди стран, в которые направляются инвестиции из Украины, также является Кипр. По состоянию на 1 июля текущего года объем инвестиций на этот остров от украинских «инвесторов» составил 6 383, 9 млн. долл., а это 92,1% от всех прямых инвестиций из Украины за рубеж. Львиная же их доля ушла из Донецкой области – в частности, из компании SCM, принадлежащей депутату из Партии регионов Ринату Ахметову.

Последнее обстоятельство в свете вышеизложенной информации вряд представляется удивительным. И также очевидно, что в Украине сейчас правит бал тотальная коррупция, в связи с чем все сильнее и ухудшается инвестиционный климат. Неслучайно, что такой климат для инвесторов, который сейчас создан в стране властью, «нравится лишь «киприотам»…

Александр Бескоровайный