Янукович завысил прирост прямых иностранных инвестиций в 7 раз

Украинский президент Виктор Янукович опубликовал в газете The Wall Street Journal статью «Украина: наше будущее с Европейским Союзом», перевод которой обнародован на президентском сайте.

«Я вижу современную страну, которая динамично развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок вступает в силу после изнурительной рецессии. Только в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%», - утверждает В.Янукович.

Зеркало недели сопоставило эту реляцию с данными Госкомстата. Так по данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2010 году вырос всего на 5% и самая большая доля «иностранных» инвестиций поступила с Кипра.