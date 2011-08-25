Янукович завысил прирост прямых иностранных инвестиций в 7 раз
13:11, 25 августа 2011Политика
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В статье для The Wall Street Journal
Украинский президент Виктор Янукович опубликовал в газете The Wall Street Journal статью «Украина: наше будущее с Европейским Союзом», перевод которой обнародован на президентском сайте.
«Я вижу современную страну, которая динамично развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок вступает в силу после изнурительной рецессии. Только в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%», - утверждает В.Янукович.
Зеркало недели сопоставило эту реляцию с данными Госкомстата. Так по данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в Украину в 2010 году вырос всего на 5% и самая большая доля «иностранных» инвестиций поступила с Кипра.
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