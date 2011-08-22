Девушка написала на памятнике Ленину "Настя + Дима"

В Кременчуге Полтавской области на несовершеннолетнюю девушку, которая оставила признания в любви на гранитном памятнике Владимиру Ленину, милиция составила административный протокол.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 17-летняя девушка оставила на гранитном монументе надпись «Настя + Дима». Работникам батальона патрульно-постовой службы, которые проходили неподалеку от памятника и собственными глазами видели рукотворный процесс, девушка объяснила, что таким образом выразила чувства любимому парню.

Милиционеры объяснили девушке, что избранная форма выражения чувств неприемлема и подпадает под признаки правонарушения. Следовательно, автору пришлось собственноручно вытереть любовное послание. Кроме того, на девушку был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Как сообщалось, памятник В.Ленина в Кременчуге находится под видеонаблюдением милиции.