Судьба Тимошенко решается в Сочи?

В СМИ активно раскручивают «пятницу, 12», которая якобы должна решить судьбу Юлии Тимошенко. Апелляционный суд, где обжаловано решение об аресте лидера оппозиции, вынесет свой вердикт – либо изменит меру пресечения, либо раскрученный властью политический процесс с газовой подоплекой продолжится в нынешнем формате – СИЗО-суд, суд-СИЗО.

Но, скорее всего, судьбоносный отсчет начался с четверга. В Сочи президенты Украины и России в течение двух дней будут обсуждать, как официально заявлено, вопросы сотрудничества, которое в последнее время трещит по швам. Основные темы – наша интеграция в Таможенный союз, цена газа и государственная граница. Но именно от газовой формулы отталкиваются все остальные договоренности. Решения по ним зависят от того, насколько для Украины сбросят с «барского плеча» стоимость кубометров голубого топлива.

В этой связи судебный процесс над Тимошенко является для власти не столько механизмом ликвидации оппозиции (дескать, без лидера не соберется в кулак) и главного оппонента на предстоящих выборах, сколько аргументом в газовых переговорах с Россией. "Соседка" перешла в газовом диалоге к ультиматумам: Таможенный союз или «бери или плати». Во время дачи свидетельских показаний в суде, после чего собственно и «закрыли» Юлию Тимошенко, премьер-министр Николай Азаров не исключил возможности расторжения газовых контрактов 2009 года путем приобщения Фемиды.

«Правительство рассматривает возможность расторжения этого контракта (2009 года) через суд, но такое решение еще не принято», оно является очень ответственным и прежде чем обращаться в суд, нужно быть уверенным в результате, отметил премьер.

Схема очевидна – Тимошенко признают виновной, т.е. контракты заключены с грубым нарушением, а затем можно обращаться к международному арбитру. Прецедентов в мировой практике множество. Взять, к примеру, крупнейшего в Европе покупателя газа - немецкий концерн E.ON. Он подал в арбитражный суд иск к Газпрому из-за монополизации российской компанией рынка. Этому предшествовали продолжительные переговоры о формуле цены газа. Причем немецкий концерн, кстати, ведущий партнер Газпрома, действует согласно Третьему энергопакету ЕС, призванному противостоять экспансии российского монополиста. Иску немецкой компании предшествовали продолжительные переговоры с россиянами. Сейчас цена газа для Германии составляет 319 долл. (по данным Минэкономразвития, для Украины во ІІ квартале она была на уровне 296 долл.).

Ранее с «Газпромом» решила судиться еще одна компания – итальянская Edison, которой буквально через год разбирательства удалось достичь успеха (он представляет собой экономию 200 миллионов евро).

Еще один оппонент российского монополиста – Литва. Она тоже на основе упомянутого энергопакета занялась «изгнанием» Газпрома. Сейм этой страны утвердил Закон о природном газе, который предусматривает, что поставки голубого топлива будут отделены от распределения и передачи, а это означает реорганизацию местного близнеца Нафтогаза - Lietuvos dujos. Его разобьют на несколько компаний по профилю - поставщика, транзитера и переработчика, т.е. расчленят собственность Lietuvos dujos, которую контролирует Газпром и немецкий Ruhrgas. Россияне останутся «с носом».

Газпром считает третий энергопакет (одобрен ЕС в конце 2009 года, содержит требование предоставлять доступ третьих лиц к газотранспортным мощностям и перераспределять поставки и добычу) дискриминационным. Но Евросоюз не спешит обсуждать с россиянами эту тему, да и вряд ли приступит к этому.

Выходит, и нам «такая корова нужна», в смысле Третий энергопакет. И путь к этой цели проложен. 1 февраля т.г. наша страна стала полноправным членом организации Энергетического сообщества. Но для продолжения интеграции нам необходимо выполнить ряд условий, в частности реформировать газовый сектор. Вот и камень преткновения для власти. Как же она может развалить собственными руками кормушку, которая с каждым годом делает ее жизнь все слаще.

В этой связи наши верхи пошли другим путем, причем ленинским - нашли «крайнего». И, как свидетельствует история, этот выбор их подкачал. «Задействовав» в разборках Тимошенко, они не только не уничтожили оппозицию, а наоборот дали ей возможность напомнить о себе, причем в самом ярком цвете. А что касается газовых вопросов, то нужно было раньше делать выбор – Россия или ЕС. И законные основания для пересмотра контрактов появились бы, и от «нежнейшей дружбы» с Москвой не было бы столько хлопот.

А так приходится «прогибаться перед соседом». Вдумайтесь в заявление Виктора Федоровича перед «тет-а-тет» с Медведевым в Сочи: «Мы позитивно относимся к той огромной работе, которую вы проводите в интеграционных процессах, и мы готовы посмотреть и определить формат участия Украины». Чего стоит только одно слово – «готовы»…

А в ответ Дмитрий Медведев отметил: "Нам нужно думать и об окончательном разрешении вопроса по государственной границе. У нас много тем для разговора. Поэтому я считаю, что разговор должен быть откровенный, прямой, дружеский, как он у нас всегда и получался".

А что у нас всегда получалось, мы уже видели. Кстати цена вопроса о границе – Керченский пролив…

Что касается пятницы, то она покажет следующее: договорятся об «укреплении дружбы» президенты – Тимошенко будет ездить на заседания суда из дома, причем сделают это руками правосудия. А Президент получит еще одну возможность продемонстрировать свое невмешательство в судебное разбирательство и полное согласие с решением Фемиды, которая у нас «самая справедливая в мире». А если не договорятся – придется Юлии Владимировне курсировать из СИЗО. Сама виновата – сколько возможности было решить вопросы европейской интеграции…

Нана Черная