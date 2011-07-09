В Украине построят 22 современных автосервиса

В Украине на протяжении четырех лет - до 2015 года планируется построить 22 современных комплексных пункта автомобильного сервиса (ПАС) для водителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, это предусмотрено Концепцией развития УДП «Укринтеравтосервис» в рамках развития инфраструктуры автомобильного сервиса по направлениям основных автомобильных дорог общего пользования в соответствии с требованиями Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, использующих международные автомобильные перевозки.

В частности, на подъездах к Киеву будет построено пять 5 пунктов автомобильного сервиса.

По одному пункту автомобильного сервиса планируется построить на подъездах к Днепропетровску, Донецку, Запорожью, Харькову, Луганску, Мелитополю, Симферополю, Херсону, Николаеву, Кривому Рогу, Кировограду, Кременчугу, Смеле, Одессе, Любашовке, Виннице и Тернополю.

Новые пункты автомобильного сервиса будут иметь стоянки минимум на 30 машиномест, в частности, места для стоянки грузовых транспортных средств с опасными грузами.

На них будут обустроены комнаты отдыха водителей, ресторан, столовая, мойка и шиномонтаж для грузовых автомобилей и автобусов, служба по обслуживанию тахографов, пункты информационного обеспечения маршрутной сети. Они будут оборудованы системой видеонаблюдения, необходимыми средствами связи (телефон, Интернет), будет предоставляться возможность осуществить электрическое подключение к рефрижераторному оборудованию.

Охрана на таких пунктах будет осуществляться круглосуточно.

Напомним, сейчас в Украине действует 25 пунктов автомобильного сервиса.

Как отмечают в министерстве, следовательно, со строительством новых ПАСов практически по всей территории страны расстояние между пунктами автомобильного сервиса не будет превышать 225 км, что соответствует одному из основных критериев Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств по времени работы и отдыха водителей.