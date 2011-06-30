Водолазы во время тренировки наткнулись на авиабомбу

В Новоград-Волынском Житомирской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МЧС в Житомирской области, обнаружили бомбу водолазы, которые 22 июня тренировались на реке Случ. Бомбу нашли на глубине 3,5 м.

Уничтожение авиабомбы состоялось на полигоне Новоград-Волынского района.

Водолазы провели также визуальную проверку дна реки Случ на наличие других подобных предметов.