Водолазы во время тренировки наткнулись на авиабомбу
23:29, 30 июня 2011Разное
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Инцидент на р.Случ
В Новоград-Волынском Житомирской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МЧС в Житомирской области, обнаружили бомбу водолазы, которые 22 июня тренировались на реке Случ. Бомбу нашли на глубине 3,5 м.
Уничтожение авиабомбы состоялось на полигоне Новоград-Волынского района.
Водолазы провели также визуальную проверку дна реки Случ на наличие других подобных предметов.
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