Hyundai обогнал «Жигули» в Украине

Впервые за все время существования авторынка независимой Украины АвтоВАЗ уступил лидерство по продажам авто. В мае на первое место вышел корейский Hyundai, пишет журнал WEEKLY.UA.

По данным издания, за последние десять лет доля российского бренда на украинском рынке уменьшилась с 56 до 12%, и эксперты считают, что ВАЗ уже не вернется в лидеры.

Как признались в корпорации «Богдан» — импортере и производителе Hyundai, они обогнали АвтоВАЗ за счет нового Hyundai Accent, который стоит в полтора раза дороже «Лады Калины». Это свидетельствует о том, что украинцы предпочитают переплатить, но ездить на авто европейского класса. А судя по тому, что вазовские дилеры в Украине массово переходят на китайские авто, АвтоВАЗ может уступить и второе место Запорожскому автозаводу, который совсем недавно начал выпускать бюджетный «ЗАЗ Forza» на базе китайского Chery A13, а к концу года освоит выпуск популярного у нас Aveo», – прокомментировал событие генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО.