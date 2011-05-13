Немецкие автоконцерны завалены заказами

Спрос на немецкие автомобили в мире возрос настолько, что автоконцерны не успевают выполнять заказы покупателей, на заводах вводятся дополнительные смены, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя концерна Opel, с мая по июль на двух заводах дополнительно вводятся восемь рабочих смен.

Руководство Daimler ведет переговоры с представителями производственного совета о введении дополнительных смен во втором полугодии.