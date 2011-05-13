Немецкие автоконцерны завалены заказами

08:19, 13 мая 2011
Разное
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На заводах вводят дополнительные смены

Спрос на немецкие автомобили в мире возрос настолько, что автоконцерны не успевают выполнять заказы покупателей, на заводах вводятся дополнительные смены, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя концерна Opel, с мая по июль на двух заводах дополнительно вводятся восемь рабочих смен.

Руководство Daimler ведет переговоры с представителями производственного совета о введении дополнительных смен во втором полугодии.

 

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