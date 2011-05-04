ЧМ по фигурному катанию: пощечина по национальной гордости и злость на функционеров

В Москве завершился Чемпионат мира по фигурному катанию. Напомним, что этот Чемпионат должен был проходить в Японии, но из-за цунами и землетрясения страна вынуждена была отказаться от проведения. Россия была одной из пяти стран, выразившей готовность принять у себя спортсменов и даже сказала, что готова полностью взять все расходы по проведению чемпионата на себя. Возможно, это и стало решающим в том, что Международный союз конькобежцев именно Российской Федерации передал право на проведение Чемпионата.

К слову, выступившие фигуристы после проката обычно показывали в камеру небольшие картонные таблички. На одной стороне которой было по-русски написано: «Спасибо, Россия». На другой – по-английски: «Молимся за Японию».

С 25 апреля по 1 мая мы смотрели эти восхитительные соревнования. Для тех украинских граждан, которые любят фигурное катание, мировые и европейские чемпионаты приносят с одной стороны радость, с другой - ощутимую пощечину по национальной гордости и ярость на отечественный спортивный менеджмент. Фигурное катание - эмоциональный вид спорта, я далеко не одна, кто хочет зажмурится, чтобы не читать то, например, что какой-то украинский спортсмен не прошел квалификацию или короткую программу. А тем более тяжело реагируем, когда среди чемпионов мира оказываются украинские спортсмены, которые выступают за другую страну и которых мы бездарно профукали, подарив чужим государствам.

Что делать – за неимением собственных конкурентноспособных пар украинские болельщики болеют за красивое фигурное катание. Просто последний Чемпионат особо обнажил то, какой мощной страной была Украина на карте фигурного катания и во что она превратилась. Во время выступления пар фигуристов я болела попеременно то за Германию, то за Россию. В немецкой паре золотых призеров выступала уроженка Обухова Елена Савченко. Напомню, что еще в 2000 году она, выступая с украинским партнером за нашу страну на Чемпионате юниоров, принесла ей золото. Следя за ее профессиональной судьбой скажу, что она пыталась остаться в Украине. Ей ничем не помогли. Отряхнув «прах» с коньков, переехала в Германию, где для нее нашлась пара и нашлись деньги. И после этого у нее не было ни одного неудачного сезона. Из-за бездарности спортивного менеджмента Украина подарила Германии спортсменку, которая трижды принесла этой стране золото на европейских чемпионатах, дважды помогала выиграть чемпионаты мира, не считая всяческих гран-при.

Теперь о серебряных призерах последнего Чемпионата… Это российская пара, в которой выступает недавняя украинка родом из Днепропетровска Татьяна Власожар. Четырехкратная чемпионка Украины, а в этом году уже чемпионка России. Она уехала из Украины в Россию по программе переселения соотечественников. Никуда бы она не уехала, если бы дома было на что жить. Конечно, надо отдать должное Татьяне. Она не говорит ничего плохого о Федерации фигурного катания. Но все, чему научилась эта славная организация, ласково отправлять спортсменов из дома. (О сумме отступных знаю только по слухам, поэтому углубляться не буду).

В этот раз, когда Татьяна Власожар с новым партнером закончила свой прокат, зал весь был в российских флагах, ей аплодировали стоя звезды и тренеры фигурного катания России. На одной из трибун кто-то одиноко махал украинским флагом. Комментаторы Евроспорта дипломатично заметили, что украинские группировки дали современному фигурному катанию двух мощных спортсменок. И на том – спасибо. Хотя этих и многих других украинских чемпионов дала не группировка, это работа украинских тренеров. Они – лучшее, что осталось в этой прогнившей системе.

После соревнований мы с подругой обсуждали, сколько стоило бы подготовить три-четыре украинские пары на Чемпионат Европы или мира. Посчитали, исходя из самого минимума – сто тысяч долларов в год для команды. Для страны, которая хочет проводить зимнюю олимпиаду – суммы в любом случае не заоблачные. Сходимся на том, что спортивный чиновник с хорошей репутацией мог бы найти частное финансирование под такой спорт. Это если чиновник честный и если по-настоящему любит фигурное катание.

Маша Мищенко