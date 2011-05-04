Мэр велел ставить клеймо на каждую яму

Мэр Каменец-Подольского Хмельницкой области Михаил СИМАШКЕВИЧ заявляет, что будет наказывать коммунальщиков за некачественный ремонт дорог лишением зарплаты.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, “наш город разделен на шесть коммунальных округов, где за каждым закреплен менеджер коммунального хозяйства. Он непосредственно ставит специальное клеймо на каждую отремонтированную выбоину на дорогах (клеймо с датой ремонта и фамилией ответственного – УНИАН). Мы их предупредили: у кого будет больше всего повторных ямочных ремонтов, будет лишаться зарплаты или лишаться должности”.

По словам М.СИМАШКЕВИЧА, в прошлом году в Каменец-Подольском ямочный ремонт одной выбоины производился трижды.

Справка УНИАН. В этом году на ремонт дорог в Каменец-Подольском местные власти выделили 600 тыс. грн. (в прошлом году - 1,2 млн. грн.).