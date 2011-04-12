Пять стран бассейна Тисы подписали Меморандум о взаимопонимании

Пять стран бассейна реки Тиса в Ужгороде подписали Меморандум о взаимопонимании относительно хозяйствования на реке. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, меморандум был подписан на конференции министров окружающей среды пяти стран бассейна реки Тиса под председательством министра экологии и природных ресурсов Украины Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, которая состоялась в рамках председательства Украины в Международной комиссии по защите реки Дунай.

В частности, делегации Румынии, Сербии, Словакии, Венгрии, Украине и Европейской Комиссии встретились для согласования дальнейших действий с целью защиты и стабильного хозяйствования в бассейне Тисы, которая является общей природным наследием и сферой ответственности всех этих стран.

Как отмечают в министерстве, Меморандум, который готовился в течение шести лет экспертами стран бассейна Тиса, в том числе при активном участии украинской стороны, имеет целью распространить реализацию Рамочной директивы ЕС в пяти странах бассейна реки. «Страны бассейна реки Тиса объединены пониманием того, что самостоятельно наладить эффективное управление рекой ради ее сохранения невозможно. Усилия любой одной из пяти стран, через которые протекает Тиса, могут дать только локальные результаты. Сегодня мы собрались, чтобы договориться о координации усилий и создания международного плана конкретных действий», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ. По его словам, это и строительство очистных сооружений, и создание механизмов управления паводками, внедрение радикальных мер по прекращению загрязнения Тисы, ведение комплексного экологического мониторинга.

«Вне всяких сомнений, контролировать соблюдение этих критериев должен межгосударственный орган - Международная комиссия по защите Дуная, председательство в которой возложено в 2011 году на Украину. В течение этого года наша страна приступит к активной реализации Интегрированного плана управления бассейном реки Тиса», - Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, встреча министров окружающей среды пяти Тисайских стран является одним из главных событий в рамках председательства Украины в Международной комиссии по защите реки Дунай в 2011 году. Реализация Плана интегрированного управления бассейном реки Тиса и меморандума «Усиление сотрудничества в бассейне реки Тиса в направлении имплементации Плана интегрированного управления бассейном реки Тиса с целью поддержки стабильного развития региона» очень важны для сохранения и стабильного развития водных ресурсов всего бассейна Дуная.