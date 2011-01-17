Берлускони отрицает секс с малолеткой

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отверг обвинения в его адрес в связи с несовершеннолетней эмигранткой из Марокко, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"У меня есть постоянные отношения, и я никогда не платил за секс - абсурдно даже предположить такое", - заявил итальянский премьер, комментируя информацию о том, что он заплатил за интимную связь с несовершеннолетней танцовщицей ночного клуба и потом использовал свое должностное положение, чтобы скрыть это. "Пользоваться платными услугами проституток - ниже моего достоинства", - заявил он.

Накануне стало известно, что следственные органы Италии вызвали официальной повесткой С.Берлускони и его адвокатов на допрос по поводу этого дела. По данным местных СМИ, допрос должен пройти на следующей неделе. Кроме того, полиция Милана провела обыски в офисах ряда лиц, причастных к возможному нарушению закона итальянским премьером.

Сексуальный скандал, разыгравшийся вокруг Сильвио Берлускони еще в начале 2010 г., начал набирать обороты в ходе расследования по делу о причастности 74-летнего политика к освобождению из полиции несовершеннолетней эмигрантки из Марокко, известной под именем Руби. Девушку арестовали по подозрению в краже 3 тыс. евро, однако позднее отпустили после личного вмешательства С.Берлускони.