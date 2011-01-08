Ford представил свой первый электромобиль

Ford Motor Co планирует начать продажи в США автомобиля Ford Focus с электродвигателем к концу 2011 г. В Европе машина должна поступить в продажу с 2012 г., сообщает Associated Press. О цене автомобиля не сообщается.

Как сообщают официальные представители Ford Motor Co, электромобиль Ford Focus будет способен преодолевать после полной зарядки расстояние в 160 км. Предполагается, что аккумулятор машины можно будет полностью зарядить за три часа. Конкуренту Ford Focus, электромобилю Nissan Leaf, для этого необходимо шесть часов.

Ford Focus будет первым электромобилем компании Ford Motor Co. Автопроизводитель заявляет, что в течение последующих четырех лет представит еще четыре марки электромобилей для рынка США и Европы. Известно также, что в 2012 г. японская Toyota планирует начать продажи кроссовера RAV4 с электродвигателем, Fiat - электромобиль Fiat 500, а японская Honda - электромобиль Fit, замечает РосБизнесКонсалтинг.