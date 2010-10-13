В ДТП на Житомирщине погибли 6 человек
13:36, 13 октября 2010Разное
5571 0
Ford выехал на встречную
В Житомирской области вследствие столкновения нескольких автомобилей погибли шесть человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня утром на 9-м км автотрассы Житомир – Могилев-Подольский водитель автомобиля Ford по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen.
От удара Ford отбросило в сторону, где на его пути оказались еще три авто.
Вследствие ДТП водитель и пять пассажиров автомобиля Ford погибли на месте происшествия.
Также пострадал водителя автомобиля Citroen, который с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую больницу.
Обстоятельства аварии выясняются. Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter