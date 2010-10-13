В ДТП на Житомирщине погибли 6 человек

В Житомирской области вследствие столкновения нескольких автомобилей погибли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня утром на 9-м км автотрассы Житомир – Могилев-Подольский водитель автомобиля Ford по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Citroen.

От удара Ford отбросило в сторону, где на его пути оказались еще три авто.

Вследствие ДТП водитель и пять пассажиров автомобиля Ford погибли на месте происшествия.

Также пострадал водителя автомобиля Citroen, который с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую больницу.

Обстоятельства аварии выясняются. Ведется следствие.