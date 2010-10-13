Фанаты сорвали матч Сербии и Италии

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу-2012 между сборными Сербии и Италии отменен из-за поведения националистически настроенных сербских болельщиков на трибунах. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство ANSA.

Матч в Генуе начался с почти получасовым опозданием из-за того, что фанаты освистали сербский гимн, выкрикивали экстремистские лозунги и ломали ограждения.

Игроки сербской сборной пытались призвать к спокойствию разбушевавшихся соотечественников, но безуспешно. Позже полиции все же удалось на время успокоить трибуны. Игра началась, но уже через семь минут матч был остановлен, так как на поле полетели зажженные файеры. Один из них едва не попал в сербского вратаря Желько Бркича.

Вскоре шотландский судья Крейг Александер Томпсон принял решение игру отменить. По некоторым данным, Сербии будет засчитано техническое поражение 0:3, уточняет агентство Associated Press.

Футболисты сборной Италии намеревались посвятить матч памяти четырех итальянских военнослужащих, которые погибли в Афганистане в минувшую субботу. Игроки вышли на поле с траурными повязками, отмечает агентство.