На конкурсе опреден город, где пройдет "Евровидение-2011"

Проведение финала следующего международного эстрадного конкурса "Евровидение-2011" состоится в западногерманском городе Дюссельдорф, столице земли Северный Рейн - Вестфалия, сообщает NEWSru со ссылкой на немецкую газету Bild.

По ее данным, полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая на Esprit-Arena.

Ранее в числе городов-претендентов на проведение 56-го конкурса "Евровидение" назывались также Берлин, Гамбург, Ганновер и Кельн, но на последнем этапе отбора осталось всего два возможных претендента - Берлин и Дюссельдорф.

Напомним, Германия будет принимать "Евровидение-2011" в связи с победой на предыдущем конкурсе в Норвегии Лены МАЙЕР-ЛАНДРУТ, выступавшей с песней Satellite ("Спутник"). Победительница "Евровидения-2010" родом именно из Дюссельдорфа. Кроме того, расположенная там Esprit-Arena может вместить 50 тысяч зрителей, в то время как другие города могли предоставить концертные площадки, рассчитанные не более чем на 12 тысяч зрителей.