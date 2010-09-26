Мэр Коростеня провел мастер-класс на фестивале дерунов

Городской председатель Коростеня (Житомирская область) Владимир МОСКАЛЕНКО на Третьем международном фестивале дерунов провел мастер-класс по приготовлению этого блюда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Коростенского городского совета.

Как отмечается в сообщении, после этого Коростенский городской председатель также угощал гостей фестиваля кусочками огромного деруна весом 136 кг.

Кроме представителей власти, в празднике приняли участие несколько тысяч коростенцев, творческие коллективы, а также участники - опытные кулинары и начинающие из разных районов Житомирской области, других областей Украины и соседней Беларуси.

Гости сами готовили деруны по собственному рецепту и пробовали приготовленное коллегами. В городском парке для участников фестиваля проводились мастер-классы. Всем желающим предлагали попробовать и деруны, испеченные по старинными рецептам.

Фестиваль состоялся в центральном парке культуры и отдыха Коростеня под лозунгом "Дерунам слава!".

Главным его действом стал конкурс на самый вкусный дерун.

В конце фестиваля авторитетное жюри определяло победителей.

Напомним, что 1-й Международный фестиваль дерунов состоялся в Коростене в 2008 году при информационной поддержке агентства УНИАН.