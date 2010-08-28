Форд врезался в МАН: водитель погиб, жена с ребенком - в больнице
10:59, 28 августа 2010Разное
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Уснул за рулем
Один житель Киева погиб, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла днем 27 августа на трассе Симферополь-Севастополь.
По данным спасателей, водитель автомобиля "Форд Транзит" заснул за рулем.
Машина врезалась в грузовик "МАН".
В аварии погиб водитель "Форда", 1978 года рождения.
Травмированы и госпитализированы в больницу жена водителя, 1980 года рождения, и трехлетняя девочка.
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