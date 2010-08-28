Форд врезался в МАН: водитель погиб, жена с ребенком - в больнице

Один житель Киева погиб, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Бахчисарайском районе Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла днем 27 августа на трассе Симферополь-Севастополь.

По данным спасателей, водитель автомобиля "Форд Транзит" заснул за рулем.

Машина врезалась в грузовик "МАН".

В аварии погиб водитель "Форда", 1978 года рождения.

Травмированы и госпитализированы в больницу жена водителя, 1980 года рождения, и трехлетняя девочка.