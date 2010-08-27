Медведев встретился с Боно, а Янукович - с Кобзоном
Президент Украины подарил российскому гостю вышиванку, купленную на Сорочинской ярмарке
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с народным артистом Украины, России и СССР Иосифом КОБЗОНОМ актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества в области культуры.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча В.ЯНУКОВИЧА и И.КОБЗОНА состоялась сегодня в Киеве.
В.ЯНУКОВИЧ также поздравил И.КОБЗОНА с рождением внука и передал ему в подарок украинские книги. “Он у Вас в известной мере украинец - так что детские стихи Ивана Франко, собрание украинских народных сказок, “Ночь перед Рождеством” Николая Гоголя будет интересно ребенку почитать. И почитать на украинском языке”, - сказал Президент.
Глава государства также подарил И.КОБЗОНУ вышиванку, купленную на Сорочинской ярмарке.
|Янукович выбирает вышиванку для Кобзона?
Как известно, на этой же неделе в Сочи российский Президент Дмитрий Медведев встречался с лидером группы U2 Боно. Они обсуждали темы СПИДа, полиомиелита, коррупции. Также речь зашла о музыкальных вкусах участников встречи и даже о фастфуде, где Медведева угощал Обама.
|Боно и Медведев в Сочи