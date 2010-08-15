Черный дым горящего склада в Киеве видно на несколько километров (фото)

По предварительной версии следствия, пожар на складах сети супермаркетов "Эльдорадо" в Киеве произошел из-за поджога. Об этом ТСН.ua сообщил источник в МВД Украины.

"Предварительная версия - это был поджог, сейчас милиция проверяет все версии, но наиболее вероятная из них - именно поджог", - сказал собеседник.

Как сообщал УНИАН, на складах сети супермаркетов "Эльдорадо", находящихся по адресу проспект Победы, 67, произошел пожар.

Склады расположены на территории завода станков-автоматов им. Горького.

Сообщалось, что пожару предшествовал взрыв, который был довольно громким. Предполагалось, что на крыше здания взорвался баллон с газом.

Густой черный дым, который распространялся в районе пожара, было видно на несколько километров.

Фото с Youtube и Виталия Наталухи / УНИАН