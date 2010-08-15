В Киеве горят склады сети супермаркетов
20:38, 15 августа 2010Общество
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МЧС выясняет причины пожара
В Киеве горят склады сети супермаркетов «Эльдорадо».
Об этом УНИАН сообщили в дежурной части Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
Как отметили в ведомстве, на месте пожара, по адресу проспект Победы, 67 работают спасатели МЧС.
В Министерстве подчеркнули, что в настоящее время эта информация является предварительной, и ведомство работает над выяснением объекта и причины пожара.
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