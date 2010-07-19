Куртуазный Газпром, или Откуда растут ноги военной проституции в РФ

Многочисленные сообщения о проституции в армии РФ, о секс-турах, где можно купить русского солдата, у меня всегда вызывали ужас. Как такое возможно? Российская армия – место собрания пусть и выпивающих, но веселых и отважных здоровяков. Ну пусть там много бед, пусть не хватает денег, пусть не обходится без наркомании, пусть не изжита дедовщина, но проституция… Как такое возможно? Что же это за генералы, которые продают солдат? И что это за солдаты, которые продаются? Как по мне, продать можно раба и ребенка, а достигший 18-летия парень - это мужчина, способный на протест. Чтобы это явление стало массовым, тут нужна смена армейской и человеческой психологии… Нужно, чтобы торговать собой, своей позицией, своими подписями (а для тех, чья позиция и чьи подписи никому не нужны, торговать тем, что покупают) стало модным, а потом нормальным.

И вот я, кажется, поняла, почему произошла смена психологии. Главный Генштаб Российской Федерации, как мы знаем, расположен в Москве на улице Наметкина и называется Газпром. Про то, как соучредители Газпрома заработали на схеме Росукрэнерго, я не говорю. Это не проституция, это воровство у своих сограждан. А вот ситуация с переуступкой долга, когда Газпром сначала помог украинскому премьеру Юле Тимошенко (вы верите, что помог бесплатно?), а потом через год помог в Стокгольмском арбитраже Фирташу (вы верите, что и в этот раз бесплатно?) это уже по-другому называется… Это не секс-тур по военным частям, где продают солдат, это много выше. Это – царственная панель фрейлин и кавалеров их кремлевских величеств, где торгуют подписями, хотя воняет так же, как и секс-туры по военным частям. А какова логика простых людей: если же газовым маршалам можно торговать подписям, то почему нам нельзя торговать всем остальным? Давайте вспомним ситуацию.

Во время газового кризиса 2008-2009 годов Газпром и НАК Нафтогаз заключили договор уступки, по которому Газпром уступал требование долга. В дополнение к договору было сказано, что задолженность уступается в товарной форме. И под этим договором стояла подпись заместителя председателя Газпрома Александра Медведева. То есть они получили деньги за газ в хранилищах, но и можно предположить, что не из одной братской любви помогли Нефтегазу оформить небезупречную сделку по уступаемому газу. Но прошло каких-то полгода и обнаружив в Стокгольмском суде иск господина Фирташа к НАКу об 11 миллиардах газа, считающих его своим, уже другой заместитель председателя Газпрома Валентин Голубев (он же по совместительству глава координационного совета Росукрэнерго) пишет главе НАК Нафтогазписьмо с требованием не вовлекать в свой спор с Росукрэнерго компанию Газпром. «И никогда больше не стройте свою защиту на вовлечении в спор ОАО «Газпром», - пишет Голубев. Но как же строить защиту без Газпрома? Ведь другой зампреда - Медведев - бумагу подписывал? Нехорошо: и вашим, и нашим, вчера – Тимошенко, завтра – Фирташу. Несолидно. Но Нефтегаз после смены власти подумал, и необходимые заявления забрал.

А впрочем, может быть, это и не проституция вовсе… Может быть это высокие отношения. Может быть, погулял Газпром с Тимошенко, заработал Газпром немного денег у оранжевого правительства своим «умом и красотой», а потом вспомнил о семейных ценностях, о Росукрэнерго.

Это ведь одна фамилия… РУЭ кто учреждал? Кто подписи под протоколом о создании Координационного Совета РУЭ ставил 29 июля 2004 года? Специально сейчас проверила: среди прочих шести учредителей - Александр Медведев и Юрий Бойко.

Тот самый Александр Медведев, который газ переуступал, и тот самый Юрий Бойко, который сейчас Минтопом руководит. Поэтому разве ж обидят они свою крошечную швейцарскую РУЭ? Да ни в жизнь… Они сделают все, чтобы ее защитить. Даже СБУ подключат. Всех накажут, кто на нее руку поднял.

Недавно Валерий Хорошковский, говорят, не разрешил побриться перед судом Анатолию Макаренко, который этот самый РУЭвский газ растамаживал. Вот, как оказывается, могут мстить настоящие метросексуалы...

Маша Мищенко