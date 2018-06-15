Олег Скрипка предостерегает: украинцы теряют свой язык и самоидентификацию

Когда из нас хотят высосать все ресурсы, то говорят, что мы с россиянами один народ... Ложное разочарование общества в прошлой власти переросло в реальное отчаяние при власти нынешней…

Основатель этнофестиваля «Країна Мрій», лидер рок-группы ВВ Олег Скрипка ответил на вопросы УНИАН.

СТРАШНО ЧИТАТЬ НОВОСТИ О ТОМ, ЧТО НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК НАЧАЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ Пан Олег, почувствовали ли вы какие-то изменения в культурном мире с приходом новой власти в Украине? Нет, пока еще не почувствовал.

Мне только новости страшно читать, потому что, судя по ним, на украинский язык все же началось давление.

Взаимодействие культуры и власти вообще всегда было минимальным, и сейчас это не изменилось. Я бы сказал, что новая власть нейтрально относится к культуре.

Все украинское сегодняшняя власть пытается вытиснить. Можно ли будет, по вашему мнению, с изменением власти быстро вернуть все на свои позиции? Или этот процесс отбросит нас очень далеко? Думаю, сначала нам нужно озвучить и признать, что украинский язык – действительно исчезает. Украинский народ – это еликий народ, но сейчас он теряет свой язык и самоидентификацию. Нужно, чтобы украинцы этот факт осознали, а не игнорировали.

А уже после озвучивания ситуации можно предприниамть шаги относительно спасения языка и культуры.

ЯЗЫК НУЖНО ЗАНЕСТИ В КРАСНУЮ КНИГУ И СПАСАТЬ Кто это должен озвучить? Вот я, например, озвучил. Нужно, чтобы все – на уровне рядовых граждан – осознали, что наш язык реально исчезает. Его нужно спасать так, как спасают редких животных, занесенных в Красную книгу. Я не научный работник, но о моим наблюдениям, если так будет и дальше, то через 20-30 лет украинским языком не будут пользоваться, потому что сегодняшние процессы происходят очень быстро.

Вы фактически открыто поддерживали Юлию Тимошенко на выборах. Сейчас не жалеете об этом, у вас нет с этим проблем? Нужно признаться, что скорее Юля Тимошенко поддерживала мои проекты. Я бы сказал, у нас с Юлией Владимировной было творческое сотрудничество.

Прямой агитацией я не занимался.

Московский патриарх Кирилл захотел переименовать улицу Мазепы, потому что там расположена Лавра. Если все-таки наша власть послушает и ее переименуют, то о чем это будет свидетельствовать? Думаю, переименуют. И ни о чем новом это не будет свидетельствовать.

КОГДА ИЗ НАС ХОТЯТ ВЫСОСАТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ, ТО ГОВОРЯТ, ЧТО МЫ С РОССИЯНАМИ ОДИН НАРОД Посол России в Украине Зурабов заявил, что украинцы и россияне – один народ. Вы часто бываете в России, чувствуете ли, что мы один народ? Если даже города очень отличаются, то что уже говорить о странах. Сказать, что мы один или не один народ – это большая абстракция. Понятно, что любая позиция основывается на политическом интересе: если мы хотим объединить Украину с Россией и позволить высосать из нас все ресурсы, тогда мы говорим о «едином народе». А если хотим независимости Украины – будем говорить, что мы все же разные народы и живем в разных государствах.

Хотите ли вы, чтобы ваши дети изучали в школе ту историю, которую пытается написать министр образования Табачник? Где Шухевич, Бандера – убийцы, коллаборационисты, а Сталин – великий победитель-полководец? Знаете, нам в школе еще большую ахинею преподавали. И ничего – мы выросли нормальными.

Все равно останутся альтернативные источники информации. Понятное дело, что это манипулирование общественным сознанием, чтобы люди повесили себе георгиевские ленты на антенны авто. Думаю, мои дети будут умными и будут разбираться в истории своей страны. Я им помогу в этом.

Недавно Лесь Подеревянский сказал, что нужно ликвидировать наше Министерство культуры и туризма, потому что оно неэффективно, а реформировать его не возможно. Как считаете вы? Помещение Министерства культуры можно просто сдать в аренду, а эти деньги пустить на потребности культуры. Шучу

Безусловно, должна быть какая-то такая структура и, безусловно, Министерство культуры что-то делает, но мы это не очень замечаем.

Минкультуры является рудиментарным государственным органом, который унаследовал советскую систему своей работы и не меняет ее. Выходит так, что люди культуры находятся в авангарде общества, а министерство в авангарде не работает. Потому мы и не замечаем работы Минкультуры. Наше министерство настолько архаично, что не имеет влияния на современный культурный климат страны.

Слышала мнение, что министром культуры должен быть человек, который пользуется авторитетом в обществе. Считаю, что министром культуры должен быть гениальный чиновник-менеджер, потому что это административная работа. Также это должен быть человек культурный, который разбирается в разных отраслях искусства, – от театра до джаза. Это должен быть талантливый стратег, который расписал бы свою работу на несколько лет вперед и сумел воплотить этот план в жизнь.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА В ПРОШЛОЙ ВЛАСТИ ПЕРЕРОСЛО В РЕАЛЬНОЕ ОТЧАЯНИЕ Изменилась ли ваша «Країна Мрій» (я не имею в виду фестиваль), о которой вы часто говорите, с приходом новой власти, не захотелось ли вам перенести ее куда-то за пределы Украины? Безусловно, с приходом новой власти выросло количество эмигрантов. То псевдоразочарование, в котором общество находилось при прошлой власти, теперь перешло в реальное отчаяние. Я имею в виду людей, которые мечтали построить в Украине демократическое государство.

Эмигрировал бы я?.. Пока есть возможность работать в Украине, я буду работать. Мне бы хотелось не эмигрировать, а экспортировать украинский культурный продукт. В настоящее время я имею такую возможность. В этом году у меня были очень много поездок по разным странам и еще много планируется.

Я бы вообще советовал украинцам больше путешествовать. Это дает хорошую возможность объективно созерцать себя со стороны.

В этом году вход на фестиваль «Країна Мрій» будет платным. Вам так тяжело было найти спонсора? Платный вход на культурное мероприятие – это нормально, к тому же сумма умеренная. То, что происходило с «Країною Мрій» до этого года, то есть бесплатный вход, – просто чудо. Но украинцы должны осознать, что такие вещи бесплатными редко бывают.

Мы шесть лет подряд делали фестиваль бесплатным для людей, это очень много значит. Я всегда выступал не только организатором, но и инвестором, вкладывая собственные деньги. Также очень помогали спонсоры.

Сегодня «Країна Мрій» – это традиционный фестиваль, и нужно, чтобы он самоокупался. Если он не будет окупаться, то просто исчезнет. Такой принцип: все вещи, которые не имеют денежного обращения, исчезают.

Мы увидим, как будут идти дела. Если все будет удачно, то фестиваль получит путевку в дальнейшую жизнь. Нам нужна стабильность и понимание объемов бюджета, чтобы в каждом следующем году мы могли уверенно строить программу.

Что вам лично больше всего хочется посетить на «Країне Мрій»? Мне хочется посетить все, потому что все интересно и все мне нравится, но, к сожалению, я никогда не успеваю этого сделать.

В прошлом году я вообще не был на фестивале, и в этом году на второй день меня тоже не будет – мы из ВВ едем на «Нашествие» – крупнейший российский рок-фестиваль, потом – на «Славянский базар» в Беларуси.

В этом году, 10 июля, обязательно хочу посмотреть мастеров. Я смогу что-то осмотреть, приобрести и даже горшок слепить. Также познакомлюсь с аутентичными коллективами.

В ЛЮДЯХ МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ ТУПОСТЬ Много ли уже насобирали разной народной атрибутики, в доме, по-видимому, все завалено? Нет, не завалено. У меня посуда, то есть все, из чего я им и пью, не то чтобы аутентичное, но мастеровое. И не только украинское, но и со всего мира: графины разные, вазы. То есть все для быта, потому что я человек практический.

У меня есть небольшая коллекция свирелей: украинские, бразильские, немецкие. Есть коллекция дримб, тоже из всего мира. И еще есть свистульки из глины и дерева.

Также имею коллекцию вышиванк: украинские, норвежские, китайские, японские, арабские, индийские, хорватские, греческие и итальянские. Но я их не просто храню, а одеваю дома.

Сколько стран мира вы посетили?

Я не считал. Много.

Были на всех континентах?

Нет, я не был в Австралии, Антарктиде и Южной Америке.

Какая ваша любимая сказка?

В детстве у меня был такой коврик со сказкой о Колобке. Когда я поехал в институт, мама мне дала с собой этот коврик. Он висел в общежитии на стене над кроватью. Это было очень душевно.

Мы жили в одной комнате с Владом Троицким (владелец театра «Крыша». – Авт.), у Влада отец из Припяти был. Потом мой коврик засидели блохи и тараканы, и Влад подарил мне плакат Чернобыльской АЭС с видом на 4-й реактор вместо Колобка. Это было за два года до взрыва этого же реактора. Через неделю после взрыва кто-то у меня украл тот постер.

Что вы больше всего вспоминаете со студенческих лет?

Более за все вспоминаю свою самодеятельность. У нас был свой театральный коллектив, который назывался «Театр «Вим’я». У нас были четыре лидера: я, Влад Троицкий, Юра Бесков и еще один парень. Мы были очень популярными, делали представления. Писали гуашью: «Театр «Вим’я», представление такое-то...», а горком комсомола ходил и исправлял на «Театр «Время».

Что вас больше всего раздражает в людях?

Тупость. Из-за тупости у людей забирают деньги, жизни, манипулируют ими. Из-за тупости нельзя что-то сделать вместе с людьми хорошее или создать какие-то красивые вещи. Это вообще основная проблема человечества. Тупость не означает нехватку знаний или ума, это закрытость к знаниям, развитию, общению. Такие люди просто уверены в своей темноте, и их невозможно в чем-то убедить.

Какая из последних прочитанных книжек вас поразила?

Откровенно признаюсь, я давно не читал беллетристику. В последнее время читаю разную научную литературу: психологию, философию, книги по истории Украины, этнографии.

Из художественной литературы, что мне запомнилась, Василий Кожелянко. В каждом его романе Украина развивалась по-разному. Эдакое политическое фэнтези. Лет за четыре-пять до Оранжевой революции он описал ее.

Когда я почитал, то был шокирован, потому что все, что происходило до, во время и после Оранжевой революции, было почти так, как в его книжках.

Часто ли вам не хочется быть реалистом в этой жизни?

Но я не являюсь реалистом. Я идеалист и романтик. Каждый артист должен быть таким. Реалисты – это пессимисты в принципе. Мы же спустились сюда на землю, как ангелы, чтобы сделать ее лучше, а не наоборот, потому мы должны быть романтиками, чтобы превратить в рай-сад нашу землю.

Какая ваша любимая украинская песня? В детстве я жил в Мурманский области. Из того, что я слышал там по телевизору, мне больше всего запомнилась песня в исполнении Нины Матвиенко «Ой летіли дикі гуси». Она мне очень нравилась.

Отец много пел: «Очі волошкові» – очень хорошая эстрадная песня 60-х. И – «На долині туман упав».

Наверное, именно благодаря воспоминаниям детства я сделал и издал подборку лучших шедевров украинской эстрады.

ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПРИШЛИ К НАМ С КИПАМИ И В ВЫШИВАНКАХ Если бы вы выиграли миллион долларов, что бы вы за ними сделали? То, что и сейчас. Я делаю фестивали. Если бы у меня не было миллиона долларов, я бы этого делать не мог, потому что фестивали и другие музыкальные проекты – это очень дорогое удовольствие.

Часто потенциальные инвесторы просят: «Напишите нам смету, мы хотим сотрудничать». Мы пишем смету, и они удивляются. Люди просто не понимают, что для того, чтобы сделать качественный праздник, нужно вложить деньги.

Где вы отдыхали в последний раз? Несколько дней назад был на Азовском море в Запорожской области в селе Кириловке. Я играл дискотеку, и заодно два дня удалось отдохнуть.

Должен сказать, что я влюбился в Азовское море. Супер! В Украине есть куча неиспользованного туристического ресурса. Сравниваю Украину, например, с Венгрией, Чехией, где вообще моря нет, а у нас есть аж два. Во Франции Средиземное море такое холодное, а у нас теплое. Я очень люблю теплое море. Потому на Азовское море обязательно нужно ехать отдыхать!

До Азовского я был в Израиле. Мы там играли концерт. Но в Израиле есть свой минус – слишком уже знойно. Море очень классное, но выходить из воды опасно.

И как израильтяне вас восприняли?

Зрители набивали залы – в кипах, вышиванках, с желто-голубыми флагами – все вместе, подняв вверх зажигалки, пели «Горіла сосна, палала». Очень классно!

Там прошли два концерта. Наши израильские фанаты буквально носили нас на руках.

Организаторы тура нам сделали неплохую экскурсию... В Израиле, оказалось, есть довольно много украинских ресторанов, клубов и украиноязычных людей.

Мы семь лет не были в этой стране. И нас очень ожидали.

С кем бы вы хотели спеть? Было бы классно спеть со Стингом или «Рамштайном». Но можно, конечно, о многом мечтать. Но все же в прошлом году я пел с Ману Чао на фестивале «Сотворение мира».

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ, ЗАНЯЛСЯ БЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ Кем вы себя видите через лет тридцать? Тридцать?.. Каким-то дедушкой стареньким. Но я сто процентов буду ездить на мотобайке. Думаю, на то время уже будут электрические мотоциклы.

Я буду продюсировать. И возможно, буду сниматься в кино.

Если бы вы стали президентом, какие первые указы издали бы? Я не совсем знаю, как работает президент. Но первое, что бы я сделал – занялся бы информационной политикой, что и делает сегодняшняя власть.

Прошлая власти на это внимания как раз не обращала, потому и проиграла.

Что для вас лучше – пятизвездочная гостиница на фешенебельном курорте или избушка в джунглях? Комфорт – дело относительное. Часто бываю в пятизвездочных гостиницах, где не открываются окна, а комнаты напитываются воздухом из кондиционера, плюс кондиционер гудит так, что невозможно заснуть. В таких гостиницах я не могу находиться.

А может быть избушка в джунглях, где куча насекомых и тоже нельзя заснуть. Потому от звездности ничего не зависит.

Я много путешествую, и комфорт мне стоит жизни.

Что такое для вас счастье?

Счастье для меня – это очень простая и в то же время сложная вещь – реализация замыслов. Когда есть желание что-то реализовать и когда есть возможности для этого. Потом, когда я наблюдаю результат того, что сначала казалось нереальным, я очень счастлив.

Существует ли жизнь после смерти в вашей философии бытия? Безусловно. Но о формах этой жизни можно спорить. Например, на бытовом уровне – Шевченко живет после смерти. Мы его помним, читаем, уважаем. И Гитлер живет после смерти, и другие хорошие и не очень хорошие люди. И не только потому, что мы их вспоминаем, а даже по законам физики: все, что мы думаем о них, говорим – является вибрацией. Это значит, что они реально существуют, хотя и бесплотно. Их имена остаются в обществе. Недаром говорят, что нужно посадить дерево, построить дом. Таким образом ты просто остаешься в эманациях.

Человек же рождается таким маленьким клубочком, потом растет-растет и разрастается больше своего тела через свои дела. Таким образом, стареет и теряет свое тело на протяжении всей жизни.

Я много общался со старыми людьми, и им не страшно умирать, потому что они существуют уже вне тела, хотя оно еще функционирует.

В таком понимании потусторонняя жизнь у меня сто процентов есть. Есть ли какие-то планеты с разными духами, демонами, как мы это можем прочитать в разной эзотерической или фантастической литературе – это неизвестно. Проверим.

Разговаривала Оксана Климончук