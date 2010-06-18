В Николаеве пьяный водитель покусал гаишника

Пьяный водитель в ответ на просьбу сотрудников ГАИ предъявить документы набросился на постовых и покусал одного из них.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Николаевской области.

Инцидент произошел ночью 16 июня в селе Галициновка Жовтневого района Николаевской области. Постовые остановили автомобиль «Мерседес-Бенц Е-200» и попросили водителя показать удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство. 46-летний мужчина отказался выполнить просьбу сотрудников ГАИ. Он набросился на них, хватая за одежду, потом бросился бежать, но его догнали. Даже после этого он не прекратил сопротивления и покусал за руки одного из милиционеров. Акт судебно-медицинского обследования, составленный позже, подтвердил легкие телесные повреждения у сотрудника ГАИ. Успокоить хулигана удалось только с помощью наручников.

Как выяснилось позже в результате проведенного медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в Жовтневый райотдел внутренних дел. В тот же день суд Жовтневого района Николаевской области присудил водителю штраф в раз мере 255 грн. за оказание сопротивления сотруднику милиции. Материалы дела направлены в прокуратуру.

Подобное происшествие произошло поздно ночью 17 июня на проспекте Октябрьском в Николаеве. Два молодых человека, 22-х и 23-х лет, ехавшие в автомобиле «Шевроле Авео», остановленного за нарушение правил дорожного движения, выйдя из машины, тут же нецензурно обругали сотрудников ГАИ и набросились на них, порвали форму. Усмирили дебоширов с помощью наручников. Неадекватное поведение пассажиров стало понятным в медицинском учреждении, где выяснилось, что они – пьяны.

Подобные случаи агрессивного поведения по отношению к сотрудникам милиции в последнее время становятся тенденцией, отмечают в пресс-службе областного управления госавтоинспекции. В Николаевской области только в нынешнем году произошло 5 нападений на постовых. В прошлом, 2009 году, зафиксировано 30 фактов злостного неповиновения сотрудникам ГАИ. Все хулиганы были наказаны: на 25 человек наложены штрафы, один водитель арестован, еще против одного возбуждено уголовное дело.