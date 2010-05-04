Богатые москвичи вкладывают деньги в вертолеты

Британская газета Financial Times пишет о личных вертолетах, как о новом непременном атрибуте московской элиты.

Два десятилетия экономического роста превратили московские дороги в абсолютный кошмар, цитирует Би-Би-Си. Однако людям с большими деньгами всегда удавалось находить способы каким-то образом миновать многочасовое стояние в пробках.

Совсем недавно за каких-нибудь 25 тыс. долларов любой бизнесмен мог установить у себя на крыше автомобиля "мигалку" и мчаться без препятствий по резервной полосе. Однако вскоре "мигалок" сделалось так много, что их использование перестало приносить эффект. И тогда московские супер-богатые начали инвестировать в покупку вертолетов, которые они считают "мигалками" следующего поколения.

Единственная проблема - сохранившийся со времен холодной войны "реликт" в виде закона о запрете полетов над Москвой. Однако бизнесмены, запасающиеся вертолетами, уверены, что скоро все изменится.

Пока правительство не слишком охотно высказывается по вопросу послабления законодательства, однако лоббирование в коридорах власти продолжается. На сегодняшний день разрешения на пролет над Москвой на вертолете надо ждать сутки. Однако с ноября разрешения на взлет не нужно будет ждать 24 часа, а можно будет делать это в любой момент, дав соответствующее предупреждение.

FT цитирует Михаила Казачкова, главу Ассоциации вертолетной промышленности, который сравнивает предстоящие изменения с либерализацией мобильной связи, в результате которой "сегодня даже у детей есть мобильные телефоны, и никого это не удивляет".

Но Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что правительство еще посмотрит на эффективность нового законодательства и только после этого решит, целесообразно ли отменять запрет на полеты над Москвой. "Невозможно разрешить 12 миллионам людей свободно летать над городом... Никто не хочет, чтобы воздушный транспорт над Москвой подвергал опасности жизни людей на земле", - говорит Песков.