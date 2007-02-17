Комиссия официально объявила причины катастрофы Ту-154 в Донецкой области

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной катастрофы самолета Ту-154 Пулковских авиалиний стали неправильные действия экипажа.

Катастрофа самолета, выполнявшего рейс Анапа - Санкт-Петербург, произошла 22 августа 2006 года, в 45 км севернее Донецка. Погибли 160 пассажиров, в том числе 49 детей, и десять членов экипажа.

В субботу МАК опубликовал официальное сообщение об итогах расследования.

"Причиной катастрофы самолета Ту-154М авиакомпании Пулково явился вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические углы атаки и режим сваливания с последующим переходом в плоский штопор и столкновением с землей с большой вертикальной скоростью", - говорится в официальном пресс-релизе МАК.

"Экипаж при обходе зон грузовой деятельности и турбулентности допустил раскачку самолета по тангажу и выход за эксплуатационный диапазон углов атаки. Отсутствие контроля за скоростью полета и невыполнение указаний руководства полетной эксплуатации по недопущению попадания самолета в режим сваливания при неудовлетворительном взаимодействии в экипаже не позволили предотвратить переход ситуации в катастрофическую", - отмечает МАК.

В заключении говорится о недостаточной подготовке экипажа и причины этого - "в Руководстве по летной эксплуатации самолета Ту-154М и программах подготовки экипажей отсутствовали необходимые рекомендации по особенностям пилотирования в продольном канале и использование механизма электротриммирования".

По данным МАК, у пилотов не было возможности отработать навыки пилотирования самолета в штурвальном режиме на больших высотах и углах атаки "из-за отсутствия пригодных для этого тренажеров".

В сообщении МАК отмечается, что в процессе расследования был проведен полный комплекс работ по оценке летной и технической документации по обеспечению эксплуатации самолета и подготовки экипажа, расшифровке и анализу данных бортовых и наземных средств объективного контроля.

На их основе проведено необходимое моделирование с участием летчиков-испытателей и действующих линейных пилотов с целью оценки развития аварийной ситуации в полете. Исследованы все сохранившиеся элементы самолета и двигателей.

В ходе расследования были изучены аналогичные авиационные события, в том числе катастрофа в районе города Учкудук и инцидент в районе города Котлас, происшедшие с самолетами Ту-154 за период эксплуатации. Научно-исследовательские институты авиационной промышленности и гражданской авиации с участием ОКБ "Туполев" провели дополнительный анализ испытаний самолета Ту-154 на больших углах атаки, сообщил МАК.

По результатам всех проведенных работ технической комиссией отмечены недостатки, вскрытые в ходе расследования, и разработаны рекомендации, направленные на повышение безопасности полетов и предотвращение подобных авиационных происшествий.

В сообщении МАК также отмечается, что представитель Управления инспекции по безопасности полетов Ространснадзора и представитель ОКБ Туполев подписали окончательный отчет каждый со своим особым мнением.