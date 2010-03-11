«Вона» – это оппозиция. Политические риски Юлии Тимошенко

Параллельно с процессом монополизации власти Партией регионов Юлия Тимошенко пытается монополизировать оппозицию. В конечном итоге, оппозиция – это тоже элемент властной системы, который сулит не только неприятности. 3 марта, в тот день, когда большинство депутатов, обеспеченное дополнительными «тушками» из фракций БЮТ и НУ-НС, выразило недоверие правительству Тимошенко, Юлия Владимировна уже анонсировала «единую демократическую оппозицию». Естественно, во главе с самой собой. Времени Тимошенко зря не теряла. Следующий шаг был сделан вчера, на митинге по поводу 196-той годовщины со дня рождения Тараса Шевченко в Киеве при участии приблизительно четырех тысяч участников, который был громко назван «вече».

Здесь Юлия Тимошенко была избрана лидером «объединенной демократической оппозиции». Как водится среди украинских демократов, единогласно. В резолюции вече провозглашаются благородные цели, которые, впрочем, вызвали стойкое ощущение дежавю: защита национальных интересов Украины, европейской ориентации, украинского языка. А также «социально ориентированная рыночная экономика», «ГТС – украинская» и другие элементы традиционного «дорожного набора» отечественного национал-демократа.

В резолюции также отмечается, что в оппозицию войдут все общественные и политические силы, которые будут отстаивать национальные интересы. Пока еще «все силы» являют собой (кроме партии «Батькивщина») УСДП и ПРП (которые и так входят в БЮТ), Народный рух Украины, Народную самооборону, Христианско-демократический союз и Партию защитников отечества. Как для пиар-хода, так вполне прилично. Народу для телекартинки было достаточно, синхроны Тимошенко, как всегда, вышибали слезу из избирателя. Разве что впечатление было немного испорчено тем, что Тимошенко приехала на митинг с правительственным кортежем, хотя ее соратники ранее обещали, что она не будет пользоваться ни правительственными авто, ни охраной.

А вот в практическом плане имеющийся список «общественных и политических сил» не производит особого впечатления. Рух под проводом Тарасюка, кажется, на глазах теряет остатки политического влияния и организационных структур и превращается в главу в учебниках новейшей истории Украины (попробовал бы известный политолог Алексей Гарань защитить докторскую диссертацию на материале сегодняшнего НРУ!) После освобождения Юрия Луценко от должности министра МВД «Народная самооборона» потеряла ту основу, на которой она сохраняла какую-то дееспособность на протяжении последних лет, – с опорой на центральные и региональные органы МВД. ПРП без Виктора Пинзеника – это уже и не ПРП. При всем уважении к Сергею Терехину или Сергею Соболеву. О ХДС и Партии защитников отечества промолчим. Для ясности.

Те политики, которые позиционируются как демократы и имеют более-менее реальный рейтинг, а следовательно, и политическое влияние, вчера возле памятника Шевченко замечены не были. Ни Сергей Тигипко (с ним сегодня как бы все стало ясно, идет вице-премьером в правительство Азарова), ни Арсений Яценюк (тот заявил, что создаст собственное оппозиционное теневое правительство). Не были замечены и многие политики-демократов второго порядка, которые тоже могли бы пригодиться ЮВТ в такой непростой ситуации, – в частности, Вячеслав Кириленко, Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук (УНП Юрия Костенко, похоже, перешла в разряд «тушек»).

Честно говоря, такая «объединенная демократическая оппозиция», которая собралась вокруг Юлии Тимошенко, это явление скорее символическое. Вот и выходит, что в реальности «оппозиция – это «вона». И «вона» – это оппозиция». И на эту оппозицию полностью распространится тот принцип моноцентричности, который действует и в самом БЮТ. Пусть читатель попробует вспомнить хотя бы одного действительно яркого спикера-бютовца. Выступления депутатов фракции БЮТ больше похожи на бек-вокал, информационное сопровождение мессиджей Юлии Владимировны.

Безусловно, в такой организации политической работы есть свои плюсы: никто и ничто не заслоняет блеск «ясна солнышка». Единственная и неповторимая лидер БЮТ, а теперь и «единой демократической оппозиции», выступает беспрепятственно во всей красе своего нерядового актерского таланта.

Но, с другой стороны, в такой схеме кроются большие политические риски, которые могут в недалеком будущем очень дорого стоить Юлии Тимошенко. Первый звоночек прозвучал на последних выборах городского председателя Киева. Оказалось, что мажоритарные выборы в Украине может выигрывать лишь лично Юлия Тимошенко – и то не всегда, как продемонстрировала президентская гонка. Ее харизму невозможно делегировать ни одному члену команды, даже «железному пастору» Турчинову. Пока на местных и парламентских выборах у нас действует пропорциональная партийная система, это еще не трагедия. Она работает. В масштабах всей страны.

Но грозным для Тимошенко сигналом могут стать сегодняшние слова спикера Владимира Литвина о намерениях переформатированной Верховной Рады модернизировать избирательную систему. Наряду с изменениями относительно сроков полномочий мэров и местных советов, которые необходимо уровнять, речь идет и о внедрении мажоритарки на местных выборах. Литвин подтвердил, что во время встречи лидеров парламентских фракций с президентом Виктором Януковичем 3 марта глава государства «выразил согласие с ними относительно того, что на местных выборах должна быть мажоритарная избирательная система. До начала сентября надлежит принять эти изменения и объявить выборы», - резюмировал Литвин.

В мажоритарных округах не выйдет прикрыться портретом Тимошенко. Ярких политиков, которые смогут брать округа на «интерфейсе», в БЮТ почти не наблюдается. А денег для тупой покупки округов у этой силы явно не хватит, тем более что многие спонсоры просто отойдут в сторону. Зато средства есть у «донов» - и их будет еще больше, власть в наших условиях – неплохая дойная корова. Да и опыт покупки округов богатейший еще с начала 90-х годов прошлого века.

Кроме того, в штабе ПР серьезно обсуждается возможность возвращения к смешанной системе на парламентских выборах 2012 года. Если будет сделано и первое, и второе, представительство БЮТ в местных органах власти будет локализовано в Западной Украине, а фракция в следующем составе ВР «похудеет» чуть ли не вдвое.

И Юлия Тимошенко рискует стать по факту лишь «одним из оппозиционеров»...

Николай Писарчук