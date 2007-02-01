Кто критикует Россию, тот – лох дремучий

По просьбе посетителя из России, публикуем его мнение (грамматические ошибки исправлены, иначе непонятен смысл)

УНИАН, вы как я посмотрю, вообще из ума выжили: уже подряд несколько статей (на самом деле – МНЕНИЙ посетителей сайта. – МОД.) – сплошной бред! То о Высоцком, а теперь этого умалишенного напечатали (о том, что жить в Украине более популярно, чем в России. – МОД.).

Может, денег не хватает? Так скажите, могу дать…

Не, я понимаю, свобода слова и все такое, но зачем же опускаться до уровня УНСОвской листовки? Есть много солидных людей пишущих хорошие, аналитические статьи, а вы снова за свое.

Теперь автору: ты малый жжешь непадецки!!!! Сфетофоры, туалеты, переходы, вокзалы, какие-то магазины с девками некультурными – я как начал читать этот бред, сразу просек что ты, бычара, дачи строил – то ли под Питером, то ли под Псковом – и бегал на вокзал в ларек за паленой водкой. А однажды менты поймали, а у тебя регистрации нет, вот и выгнали из России-матушки, не дали денежек подзаработать, и возвернулся ты, миленок, в свой Мухосранский район (в Украину. – МОД.). Надел кирзовые сапоги, залез на большую кучу навоза и с обиженным видом начал рассуждать: як у них погано, та як у нас гарно.

Такой чуши я давненько не читывал, правильно в коментах Хведя о бюджете написал, могу и я великое множество примеров привести, и сотни параллелей провести, и десятки сравнительных таблиц предоставить, где Украина по сравнению с Россией, мягко говоря, в полном дерьме. Но не хочу унижать никого, а насчет свободы, то если свобода заключается в том, чтоб каждый лох печатал такой бред, – то это не свобода, это чистой воды шароварщина с уклоном Тягнибока и Ивченка! Не могу и в страшном сне себе представить, чтоб нечто подобное могли напечатать в солидных российских СМИ. Та пойди в любой райцентр Львовской области или в шахтерские поселки – такое там увидишь! И обосранные туалеты, и обоссанные бомжи, и пьяные девки – где этого нет? В Штатах заедь в мексиканский или афро-американский квартал, то если не убьют, то покалечат точно!

Ты, бычара, шире смотри. ШИРЕ!!! Посмотри, какой авторитет имеет РОССИЯ в мире, а какой УКРАИНА, какая армия и вооружение в РОССИИ, а какое в УКРАИНЕ. И не суди о военных по одному пьяному прапору на пенсии, с которым ты дешевую водку жрал и кирпич разгружал. Ты посмотри, фуфел драный, какие лидеры государств ездят в РОССИЮ и кто, кроме *** Саакашвили и поляков ***, ездит на УКРАИНУ. А об авторитете В.В.ПУТИНА и убогом 6-процентном Ющенке я и говорить не хочу. А то, что цены на недвижимость выше и за квартплату в Киеве в ТРИ раза больше чем в Москве и Питере при зарплатах в несколько раз ниже на УКРАИНЕ, чем в РОССИИ, – так это правда!!! Подтверждаю и соглашаюсь целиком полностью. Только этим не гордиться надо, бычара, а стыдиться!

Так что закрой свой поганый рот и сиди сопи в две дырки, лох дремучий. А УНИАНу предлагаю мой комент вывесить на МНЕНИЕ. Слабо?

Реалист, г. Москва