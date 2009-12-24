На чем будет наступать Кадыров на Украину – на баране, мерседесе или танке?

Реплика

Господа, нас хочет ликвидировать Кадыров. Он сказал, что хватит с нами (Грузией и Украиной) панькаться и надо «переходить в наступление».

Как вы думаете, на чем Рамзанчик будет наступать на Украину – на белом баране, белом мерседесе или танк выберет? Танк надежнее, вряд ли после истории с Кристиной Орбакайте белый мэрс способен произвести впечатление на девушек Украины. Знаете, как у них: повозит-повозит, а потом через десять лет возьмет и отберет ребенка, как Байсаров, притом что алиментов и копейки не платит. Баран – это тоже как-то не комильфо…

Остается танк. Оттюнингует Кадыров танк, напишет на нем слово «НАТО», чтобы замаскироваться, и приедет на одесский базар: красавица, слышь, да, хочешь апельсин? Спасибо нет. А мандарин? Тоже нет… Жаль. Что хочешь? Уик-энд в Европу? Не, в Европу не поедем, на танке не пускают, а без танка с заграничным паспортом тоже не пускают. Почему-почему? Дураки потому что… Не любят джигитов из Чечни. Что говоришь, джигиты там уже не осталось, погибли? Ну ладно, нет, так нет – что, спросить нельзя. Тогда я поехал домой. Европейки хреновы… Тайные недруги России… За дурака что ли меня имеют, надо позвонить в администрацию, организовать интервью какое-то западным СМИ, рассказать, что мы тоже тут не лыком шиты, что все у нас есть. Выберите западное издание, как они там называются: пост, мирор, телеграф, пусть приедут – денег не жалеть, и чтобы перевод был на уровне… И выступление порадикальнее: зачем нам постоянно страдать из-за Украины, мы должны прекратить это раз и навсегда.

Представляю, как через несколько дней после встречи президента Чечни Рамзана Кадырова вызовут в посольство Украины для вручение ордена Ярослава Мудрого. Господин Кадыров в шоке. Понимаете, Президент Украины передает глубочайшую признательность за ваше интервью. Ваше интервью западным изданиям и ваш вояж на модном танке внесли невероятный вклад в укрепление евроатлантических настроений украинского общества и укрепило его желание вступать в Северо-Атлантический альянс.

Кадыров впадет в раздумье… Их прерывает еще один звонок – девушки с одесского базара. «Алё, я слышала тебе орден дали. Если у тебя что-то измениться с визой в ЕС, звони – прокатаемся, – щебечет в трубку красавица. – Если в Европу, то готова даже с тобой и на баране».

Маша Мищенко