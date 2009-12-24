Кадыров призвал Россию "ликвидировать" Грузию и Украину

Россия должна иметь агрессивную стратегию и идти в наступление. Как сообщает радио "Свобода” в обзоре "Украина - это тайная болезнь России", об этом в интервью западным журналистам заявил президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ.

«Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет длиться и длиться. Это какая-то тайная болезнь России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать это раз и навсегда?” - спрашивает он. “Мы большое государство, у нас все есть – армия, техника. Нам необходимо переходить в наступление», – добавил президент Чечни.

Р.КАДЫРОВ также обвинил Запад «в разжигании беспорядков на Северном Кавказе с целью уничтожить Россию», потому что «Кавказ – это главная опора целостности России».