СБУ оказалось круче Моссада?

В середине года одна из ближневосточных спецслужб передала информацию о том, что на рынке грузовых перевозок некое лицо ищет самолет для перевозки 35 тонн груза со странными параметрами.

Многие средства массовой информации рассказывают все новые и новые факты о загадочной партии вооружения, которая 11 декабря была остановлена в Бангкоке. Партия контрабанды оружия, рекордная не только по своему объему, но и по качеству вооружения. Автор попытался разобраться через свои источники, что же произошло. И получилась сенсация – эта блестящая операция стала одной из самых успешных действий Украинской контрразведки за последние годы.

События в этой истории развивались примерно так: в середине года одна из ближневосточных спецслужб передала информацию о том, что на рынке грузовых перевозок некое лицо ищет самолет для перевозки 35 тонн груза со странными параметрами. Самолет должен был, вылетев из Украины на Северную Корею (без груза) взять груз в Северной Корее, вернуться в Украину (!!!) и оттуда сразу же стартовать на Тегеран. Удивило наших контрразведчиков то, что никакие изменения маршрута для того, чтобы улучшить цену полета, заказчикам не подошли. Кроме того, было требование облетать границу Российской Федерации. Были взяты под контроль все возможные варианты. И вот недавно Украинским службам стало известно, что рейс с подобными параметрами действительно планируется. В качестве конечного получателя этого груза числилась иранская компания Top Energy. Из сопроводительных документов следует, что маршрут рейса должен был включать следующие пункты: КНДР – Бангкок – Коломбо – ОАЭ – Киев – а последний получатель – иранская компания Top Energy. Иранским контактным лицом, координировавшим перевозку груза оказался Ибрагим Дашти, один из руководителей авиакомпании «SAHA Airlains». Оружие предназначалось в конечном итоге для поставки террористическим группировкам, в основном – в Ирак и Йемен. Поставщиками в КНДР оказались, как позднее выяснилось, концерн «Chang Gwang» и фирма «Green Pine».

Была проведена колоссальная работа, выявлялись многие цепочки в этой сети. Ситуация была не простой. До того, как груз будет получен в Северной Корее, все это было только оперативной информацией. Поэтому, как утверждают источники, было принято следующее решение: продолжая отслеживание международной сети, дать самолету вернуться в Киев, выявить лиц, которые должны были находится в аэропорту по прибытии груза, и на этом завершить операцию. Удалось почти все, кроме тех непредвиденных обстоятельств, которые никто не мог предугадать. После того, как самолет взлетел из Кореи, спецслужба, которая являлась партнером Украины в этом международном расследовании, получила данные, что самолет после заправки в Коломбо может быть принудительно отправлен по другому маршруту. И они напрямую обратились к властям Тайланда с просьбой остановить самолет. Теперь становится понятно, почему спецназ СБУ в полном боевом снаряжении дежурил возле аэропорта в ту загадочную ночь, когда самолет должен был сесть в Киеве.

Если коротко подвести итоги: перекрыт канал нелегального снабжения террористических группировок оружием; подтвержден высокий оперативный уровень Украинской разведки, как внутри страны, так и в состыковке со службами стран-партнеров.

Тысячи единиц оружия не попали в руки террористов.

Есть еще многое в этой истории, что пока – тайна за семью печатями. Но есть один аспект, который надо не забыть, когда будут награждать победителей. И Украинские спецслужбы, и их ближневосточные партнеры знают, что летчики самолета не подозревали о характере груза, который мог оказаться, как и указано в накладных, нефтяным оборудованием. Наверное, важно довести это до сведения Тайских властей. Чтобы судьбы людей не стали разменными монетами даже в самой успешной антитеррористической операции.

Как утверждают источники, ближневосточным партнером Украинских Служб в этой операции был знаменитый Израильский Моссад, представители которого, опять же, как утверждает источник, признали уровень работы, оперативности и компетентности нашей Службы, как «высочайший».

Евгений Плавинский