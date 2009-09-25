Печерский суд объяснил, кто прячется за местоимением “ВОНА”

Реплика

Со вчерашнего дня запрещена недобросовестная реклама в адрес премьер-министра. А добросовестная разрешена. Недобросовестная – это когда за продолжением слогана «вона працює», идет совет «краще б не працювала». А добросовестная, это когда написано, что «вона працює», в то время, когда они: болтают, блокируют, обещают, разрушают, предают. Ну, вы сами видели… Представители «Батькивщины» посчитали, что оспариваемая реклама носит антисоциальный характер, дискредитирует премьер-министра и создает напряжение в обществе.

Ну, спасибо, что они хоть прямым текстом сказали, кто эта “Вона працює”, «добросовестная» реклама которой висит по всей Украине. А то как-то все было невдомек. Страна – рекордсмен по темпам экономического падения, а оказывается есть кто-то, кто тут работает на благо общества. И еще имеет деньги оповестить об этом общество. Журналисты все мучились, и пытались выяснить, кто же эта загадочная и состоятельная особа – «ВОНА ПРАЦЮЄ». Спросили у Томенко, все-таки он вице-спикер, в парламенте работает, должен знать всех работающих людей. Так и есть, “Вона працює” – это поддержка премьер-министра, но эта реклама должна поддержать каждую украинскую женщину, которая поддерживает и часто содержит свою семью, пояснил Томенко. Реклама это не политическая, потому что фамилии ЕЕ там не написано, добавили помощники премьер-министра. А она вполне социальная, размещенная для поддержки духа людей. Деньги за ее создание и размещение заплатила партия.

Развесив Юлию Владимировну на билбордах на правах платной, но социальной рекламы до начала официального старта избирательной кампании, оказывается, «Батькивщина» поддержала украинскую женщину. Меня, то есть, тоже. Мой дух поднимали. Ну, спасибо, конечно, но в следующий раз пусть лучше пришлют мне в подарок какую-нибудь сумочку Юлии Владимировны или туфли, которые она уже одевала. Я оставлю координаты на проходной БЮТ. А для поддержки моего духа, пусть сделают билборды девочки на шаре Пикассо. Не могу сказать, чтобы я любила этого испанца, но считается, что эта картина очень поднимает боевой дух, причем сразу всех – как соотечественниц, так и соотечественников.

И о деньгах тоже интересно узнать… Кто именно из партии озаботился духом людей настолько, что вложил в это неслабые суммы? Не верите же вы, что Жанна Дарк могла влезть в бюджет и заложить туда статьи на социальную рекламу. Наверняка, не обманывают – партия заплатила. И нам всем хочется упомянуть в газетах поименно наших благодетелей, которые эту рекламу делали. Чтобы быть в курсе, к кому потом обращаться с предложением заказывать социальные и психотерапевтические билборды для украинских женщин. Я, как представительница простого народа, лучше знаю, что понравится женщинам из метро.

Договорились? Ну и ладненько.

Искренне ваша, що також працює: Маша Мищенко

P.S. Насчет туфлей пошутила.