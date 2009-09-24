Поезд Харьков-Одесса превратил джип судьи в груду металлолома
11:29, 24 сентября 2009Разное
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Движение остановили
В Кременчуге Полтавской области в результате ночного столкновения на переезде поезда и джипа было остановлено движение поездов.
Об этом УНИАН сообщили в городском управлении МЧС.
По их данным, в среду в 23.36 в Кременчуге на переезде поезд, который следовал из Харькова в Одессу, столкнулся с «Мицубиси Паджеро».
"В салоне автомобиля был только водитель. Он получил незначительные травмы. Машина превратилась в груду металла. Поезд протянул машину более 400 метров. Ее несколько часов извлекали из-под локомотива. Поезд простоял более трех часов", - сообщил источник в МЧС.
Причина ДТП устанавливается. По словам источника, управлял автомобилем судья одного из районных судов Кременчуга.
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