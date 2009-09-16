Моряки из КНДР отбились от пиратов "коктейлем Молотова"
01:04, 16 сентября 2009Разное
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Инцидент у берегов Сомали
Северокорейские моряки отбились от сомалийских пиратов бутылками с керосином, сообщает со ссылкой на заявление главы Антипиратского центра при Международном морском бюро Ноэля Чунга (Noel Choong) Associated Press.
По данным ММБ, инцидент произошел 5 сентября, когда судно находилось в дрейфе у берегов Сомали недалеко от Могадишо. Члены экипажа заметили как два быстроходных катера приближаются к кораблю. Капитан отдал приказ уходить от преследователей, однако те успели приблизиться и начать обстрел из автоматов и гранатометов.
Команда со своей стороны отбивала нападение с помощью "коктейля Молотова" и сигнальных ракет. Один из членов команды ранен.
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